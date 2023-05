Ισπανία: Μεγάλη ήττα Σάντσεθ στις αυτοδιοικητικές εκλογές- Κέρδη για τη δεξιά αντιπολίτευση

Ηχηρό μήνυμα με πολιτική σημασία για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές υπήρξε το αποτέλεσμα της χθεσινής κάλπης στην Ισπανία με την ήττα των Σοσιαλιστών, την επικράτηση της δεξιάς, αλλά και την ενίσχυση της ακροδεξιάς.

Μόλις 6 μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ υπέστη βαριά ήττα στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή στην χώρα. Οι δημοσκοπήσεις προέβλεπαν νίκη της δεξιάς στις διπλές χθεσινές εκλογές, κανένας όμως δεν περίμενε πως το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα της Ισπανίας (PSOE) θα υφίστατο τέτοιες απώλειες. Η αντιπολίτευση μετέτρεψε τις χθεσινές εκλογές σε δημοψήφισμα κατά της πολιτικής της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ μετά τις χθεσινές εκλογές αναμένεται να χάσει τον έλεγχο πολλών βασικών περιφερειών και πόλεων. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στο κυβερνητικό στρατόπεδο ως προς την παραμονή του Σοσιαλιστικού Κόμματος στην εξουσία στα τέλη του χρόνου, οπότε είναι προγραμματισμένες οι βουλευτικές εκλογές.

Στον αντίποδα ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος (PP), της δεξιάς αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, έκανε αμέσως λόγο για «νέο πολιτικό κύκλο». Το PP έκανε χθες «γιγαντιαίο βήμα» στον δρόμο που αναμένεται να οδηγήσει τον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό στον θώκο του πρωθυπουργού στα τέλη του 2023, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, ο Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια, ηγετικό στέλεχος της ισπανικής δεξιάς.

In Spain, a historic debacle of the socialists in the local elections pic.twitter.com/aR0xh8uPXo

Εκτός του PP, ο άλλος μεγάλος κερδισμένος είναι το ακροδεξιό κόμμα Vox, ήδη τρίτη δύναμη στο κοινοβούλιο, που με πάνω από 1,5 εκατομμύριο ψήφους στις δημοτικές εκλογές (7,19%), διπλασίασε το ποσοστό του μέσα σε τέσσερα χρόνια κάνοντας θεαματικά είσοδο σε αρκετά τοπικά κοινοβούλια.

Ο επικεφαλής της απερχόμενης κυβέρνησης στην Καντάμπρια (βόρεια), ο Μιγκέλ Άνχελ Ρεβίγια, αρχηγός τοπικής παράταξης που έχει συμμαχήσει με τους σοσιαλιστές, μίλησε για «πλημμύρα της δεξιάς», τόσο του PP όσο και του Vox, ενώ ο επικεφαλής της κυβέρνησης του PSOE στην Αραγονία, αναφέρθηκε σε «τσουνάμι» που κατάπιε το «τείχος» των Σοσιαλιστών. Και οι δυο τους ηττήθηκαν. «Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ελπίζαμε», συνόψισε η εκπρόσωπος του PSOE, η Πιλάρ Αλεγρία.

Το PP, που μετέτρεψε τις τοπικές και περιφερειακές εκλογές σε εθνικό δημοψήφισμα για την πολιτική του Πέδρο Σάντσεθ, πρακτικά πέτυχε όλους τους στόχους που είχε θέσει.

Αξίζει να σημειωθεί πως συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις δημοτικές εκλογές, πάνω από 7 εκατ. (το 31,5%), ή δύο εκατ. περισσότερες από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια, έναντι λιγότερων από 6,3 εκατ. (28,1%) που έλαβε το PSOE του Σάντσεθ.

Έτσι, σύμφωνα με το ισπανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TVE και την εφημερίδα El País, το PP κέρδισε τουλάχιστον έξι από τις δέκα από τις περιφέρειες όπου μέχρι χθες κυβερνούσε (μόνο ή χάρη σε συμμαχίες) το PSOE: τη Βαλένθια (ανατολικά), τέταρτη σε πληθυσμό σε όλη τη χώρα, την Αραγονία (κεντρικά), την Εξτρεμαδούρα (δυτικά), τις Βαλεαρίδες (ανατολικά), την Καντάμπρια και τη Ριόχα (βόρεια).

Ωστόσο η άλλη όψη του νομίσματος είναι πως στις περισσότερες από αυτές τις περιφέρειες, θα χρειαστεί την υποστήριξη του Vox για να κυβερνήσει, και το κόμμα της άκρας δεξιάς αναγγέλλεται πως θα είναι δύσκολος και βαρύς εταίρος για το PP, που θέλει να προβάλλει μετριοπαθή εικόνα.

Αυτές οι δύο παρατάξεις κυβερνούν ήδη μαζί από πέρυσι μια περιφέρεια.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ηττήθηκε από το PP στον δήμο της Σεβίλλης, της μεγαλύτερης πόλης της Ανδαλουσίας και παραδοσιακό οχυρό του, όπως και στη Βαλένθια. Και δεν είναι σίγουρο πως θα κερδίσει ούτε στη Βαρκελώνη, όπου ο υποψήφιός του δεν κατέλαβε παρά τη δεύτερη θέση, πίσω από αυτονομιστή.

Οι χθεσινές εκλογές αφορούσαν το σύνολο των 8.131 δήμων, με άλλα λόγια 35,5 εκατ. ψηφοφόρους, καθώς και τα κοινοβούλια των 12 από τις 17 «αυτονομίες» (περιφέρειες) της χώρας. Αυτή τη δεύτερη πτυχή των εκλογών αφορούσε 18,3 εκατ. ψηφοφόρους.

Και είναι ακριβώς αυτή η δεύτερη ψηφοφορία που θεωρείτο γενική πρόβα των βουλευτικών εκλογών, η ημερομηνία που θα διεξαχθούν οι οποίες δεν είναι ακόμα γνωστή.

Στις χθεσινές εκλογές δεν ήταν υποψήφιος ούτε ο Σάντσεθ, ούτε ο Φεϊχό.

Όμως το διακύβευμα ήταν πολύ σημαντικό για τους δυο πολιτικούς, που ενεπλάκησαν ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία, σε βαθμό που αναλυτές χαρακτήρισαν αυτή την αναμέτρηση ανεμοδείκτη ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Ο Πέδρο Σάντσεθ πρόβαλε στην εκστρατεία τον απολογισμό της κυβέρνησής του, κυρίως στην οικονομία. Για τον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό αυτή ήταν η πρώτη εκλογική μάχη αφότου ανέλαβε την ηγεσία του PP.

Το Λαϊκό Κόμμα όχι μόνο διατήρησε τις δύο περιφέρειες όπου κυβερνούσε (Μαδρίτη και Μούρθια), αλλά κατέλαβε και στις δύο απόλυτη πλειοψηφία. Όπως και στον δήμο της πρωτεύουσας.

The elections in Spain (predictably) resulted in the victory of the two principal right-wing forces in the country - Partido Popular (PP), the heirs of Franco's old party, and Vox, the far-right amalgamation of fascist fanatics. pic.twitter.com/uVZ7712v2Q