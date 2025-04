Ισπανία: Ιστορικές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση - «Ας βάλουμε τέλος στις επιχειρήσεις στέγασης»

Ιστορικές διαδηλώσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης πραγματοποιήθηκαν σήμερα Σάββατο σε όλη την Ισπανία.

Η Ισπανία γνώρισε μια ιστορική κινητοποίηση για το δικαίωμα στην αξιοπρεπή στέγαση, με ταυτόχρονες διαδηλώσεις που προγραμματίστηκαν σε πενήντα πόλεις υπό το σύνθημα «Ας βάλουμε τέλος στις επιχειρήσεις στέγασης».

Τα κινήματα γειτονιάς, τα συνδικάτα ενοικιαστών και οι κοινωνικές πλατφόρμες ένωσαν τις δυνάμεις τους για να απαιτήσουν άμεσες λύσεις για την κρίση στέγασης στην Ισπανία. «Ο φόβος άλλαξε στρατόπεδο: δεν πρόκειται να απαιτήσουμε περισσότερες αλλαγές, είμαστε οργανωμένοι και έχουμε σχέδιο κατά της ενοικίασης», λένε οι διοργανωτές αυτών των διαδηλώσεων, οι οποίες μετατρέπουν τους κύριους ισπανικούς δρόμους σε πορτοκαλί και πράσινους - τα διακριτικά χρώματα του κινήματος.

Protesters march through Spain's Madrid, demanding lower housing rentals and better living conditions pic.twitter.com/7bNVpfqaFM — TRT World Now (@TRTWorldNow) April 5, 2025

Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί ορόσημο για την Ισπανία, καθώς είναι η πρώτη που πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε τόσες πολλές τοποθεσίες, μια δεκαετία μετά τις μαζικές διαδηλώσεις κατά των εξώσεων. «Αυτή η διαδήλωση έρχεται μετά από πολλούς μήνες συζητήσεων- θέλαμε να είναι αποκεντρωμένη, να βγουν όλοι ταυτόχρονα και να παραλύσουν το κράτος. Η ιδέα είναι ότι θα είναι η πρώτη μέρα ενός νέου κύματος διαμαρτυριών», εξηγούν οι διοργανωτές.

Στεγαστική κρίση: Τα κύρια αιτήματα του ισπανικού κινήματος

Οι διαδηλωτές στην Ισπανία ζητούν:

Άμεση μείωση των τιμών των ενοικίων, έως και 50%.

Ανάκτηση «όλων των αδειών κατοικιών».

Να σταματήσει η παρανομία των εταιρειών έξωσης.

Απαγόρευση των εξώσεων ευάλωτων οικογενειών.

Παύση του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των τουριστικών διαμερισμάτων.

39 cities across Spain mobilised today to demand action on the housing crisis.



Photos from Madrid 👇 #5A pic.twitter.com/DBUFFOeTJj — Ana Opp 🇺🇦🇵🇸 (@AnaOpp) April 5, 2025

Από τη Μαδρίτη στα Κανάρια Νησιά και ολόκληρη την Ισπανία

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2023 στα Κανάρια Νησιά, όπου οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να απαιτήσουν ένα «βιώσιμο τουριστικό μοντέλο» και να καταγγείλουν την έλλειψη λύσεων για τη στέγαση. «Η στέγαση έχει γίνει πολυτέλεια προσιτή σε πολύ λίγες οικογένειες», κατήγγειλε τότε η Ένωση Ενοικιαστών της Τενερίφης.

Στη συνέχεια, την πρωτοβουλία υποστήριξε η Μάλαγα με το σύνθημα «Μάλαγα για να ζήσουμε, όχι για να επιβιώσουμε», ενώ ακολούθησαν η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη, η Βαλένθια και το Μπιλμπάο, μεταξύ άλλων πόλεων.

Thousands protest in Spain over housing crisis and soaring rents

Demonstrations held in over 40 cities demand 50% rent reduction and nationwide strike#News #DailyNews #LiveNews #WorldNews#World pic.twitter.com/QYdWIogZDb — Breaking News (@FastNews77) April 5, 2025

Η κατάσταση της στέγασης στην Ισπανία έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα. Σύμφωνα με τα συνδικάτα ενοικιαστών, «τα ενοίκια έχουν καταγράψει ανησυχητικές αυξήσεις, σημειώνοντας αύξηση άνω του 18% τα τελευταία δύο χρόνια. Οι μισθοί, εν τω μεταξύ, παραμένουν στάσιμοι».

Σε ορισμένες περιοχές, όπως η Ίμπιζα, «οι τιμές των ενοικίων ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις το 100% του συνήθους μισθού», ενώ σε άλλες, όπως η Cáceres, «τα ενοίκια αυξήθηκαν πέρυσι κατά 17% στην πόλη και κατά 27% σε επαρχιακό επίπεδο».

Ο υπερτουρισμός και η στεγαστική κρίση

Τα κινήματα των πολιτών στην Ισπανία επισημαίνουν ευθέως το ανεξέλεγκτο μοντέλο τουρισμού και την κερδοσκοπία ακινήτων ως αιτία της κρίσης. «Το μοντέλο της πόλης εμπορευματοποιείται, αποβάλλοντας τη γειτονιά, επειδή η τουριστική βιομηχανία εκμεταλλεύεται τις γειτονιές μας», καταγγέλλει η πλατφόρμα "València no està en Venda" (Η Βαλένθια δεν είναι προς πώληση).

Σε περιοχές όπως τα Κανάρια Νησιά και οι Βαλεαρίδες Νήσοι, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή λόγω των γεωγραφικών περιορισμών και της τουριστικής πίεσης. «Αντιμετωπίζουμε μια άνευ προηγουμένου έκτακτη ανάγκη στέγασης: εξώσεις, δυσβάσταχτα ενοίκια και κερδοσκοπία με τη στέγαση, ενώ ο πληθυσμός δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό το βασικό δικαίωμα», καταγγέλλουν οι συλλογικότητες των Καναρίων Νήσων.

Hundreds of thousands marched across 40 Spanish cities to protest against soaring rents and a lack of affordable homes in a country that enjoys Europe's fastest economic growth and yet suffers from a severe housing shortage exacerbated by a tourism boom.https://t.co/dEKfDaB1Ze — David M. Latona (@david_latona) April 5, 2025

Σε διάφορα μέρη της Ισπανίας πραγματοποιήθηκαν συμβολικές δράσεις ως προοίμιο της μεγάλης κινητοποίησης. Στη Μαδρίτη, το μετρό ξημέρωσε με «νέα ονόματα» σε σταθμούς όπως "Σπίτι Τράπεζας", "Κατακτητές", "Αβεβαιότητα" ή "Δικαίωμα". Στη Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια, εμβληματικά γλυπτά

"στολίστηκαν" με αφίσες και πανό.

Οι διοργανωτές είναι βέβαιοι ότι η κινητοποίηση της 5ης Απριλίου θα έχει ιστορικό χαρακτήρα στον αγώνα για το δικαίωμα σε αξιοπρεπή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση στην Ισπανία και θα εγκαινιάσει ένα νέο στάδιο στις κοινωνικές διεκδικήσεις για τη στέγαση.



Με πληροφορίες από Euronews