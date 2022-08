Ισπανία: Έπεσε χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του γκολφ - Νεκρό ένα βρέφος, δεκάδες τραυματίες

Πρωτοφανής χαλαζόπτωση έπληξε περιοχή της Καταλονίας στην Ισπανία με το χαλάζι σε πολλές περιπτώσεις να φτάνει ακόμα και τα 10 εκατοστά σε μέγεθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν τέτοια η ένταση του φαινομένου ώστε ένα βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του όταν δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι από το χαλάζι. Περίπου 50 ακόμα άνθρωποι ανέφεραν τραυματισμούς που ξεκινούσαν από απλούς μώλωπες και έφταναν ακόμα και σε κατάγματα οστών από τα χτυπήματα.

Enormous hail in Catalonia today. My goodness.



The size of the splashes as the ice hits the pool is insane.



📍 Bisbal d'Empordà,

🎥 Via @MeteoGassopic.twitter.com/2kn0YljMQb