Ισπανία: Αποκτήθηκαν 31 νέα τρένα, αλλά δεν χωρούν στις παλιές σήραγγες

Ανάστατοι είναι κάτοικοι και τοπικοί φορείς σε Καντάβρια και Αστούρια στη Βόρεια Ισπανία με τα νέα τρένα που προορίζονταν για το σιδηροδρομικό τους δίκτυο.

Ένα λάθος είχε ως αποτέλεσμα οι μετρήσεις σχετικά με το εύρος των συρμών που επρόκειτο να κατασκευαστούν να μην συμπίπτουν με τις διαστάσεις των σηράγγων.

Τα 31 νέα τρένα που αγοράστηκαν από την Renfe, τον εθνικό οργανισμό σιδηροδρόμων της Ισπανίας, με αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα παλιά, τα οποία έχουν συμπληρώσει 30 χρόνια ζωής

Σύμφωνα με έκθεση των Adif, Renfe και της Κρατικής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων (AESF), όταν ο κατασκευαστής εντόπισε ότι τα τρένα δεν χωρούσαν σε ορισμένα τμήματα της υποδομής, ολόκληρη η διαδικασία σταμάτησε και ξεκίνησε έρευνα για την καλύτερη δυνατή λύση.Το Υπουργείο Μεταφορών έχει αναγνωρίσει το σφάλμα και κάνει προσπάθειες να διορθωθεί. Ωστόσο, η καθυστέρηση στην αντικατάσταση των τρένων έχει εξοργίσει τις πληγείσες κοινότητες, οι οποίες ζητούν εξηγήσεις.

Η Renfe δημοσίευσε τον Ιανουάριο του 2019 τις προδιαγραφές για την απόκτηση 31 τρένων σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωση δικτύου της Adif και, τον Ιούνιο του 2020 ανέθεσε στην CAF την κατασκευή τους, μετά από διαδικασία υποβολής προσφορών που ωστόσο επηρεάστηκε από την πανδημία.

Ο πρόεδρος της Καντάβρια, Miguel Ángel Revilla, εξέφρασε την «αγανάκτηση και την αμηχανία» του για τις καθυστερήσεις στα τρένα μετά από ένα λάθος στις μετρήσεις. «Κάναμε αναδρομική ισχύ για την Πρωταπριλιά με αυτές τις ειδήσεις», είπε σε συνέντευξή του στο 24ωρο κανάλι.

🗣️President of Cantabria: “There is no possible explanation! For this to happen in Spain?[…] The current trains are Biblically old. Santander-Bilbao is 100km. The current trains take 3h10, they don’t even get to 33km/h. Usain Bolt could do 37km/h!”https://t.co/IrGib3SpGH pic.twitter.com/1ssLnyDTfr