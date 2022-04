Ισοπεδωμένο το εργοστάσιο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη - Νέα δορυφορική εικόνα

Ισοπεδωμένο από τις ρωσικές βόμβες είναι το εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ, το τελευταίο ουκρανικό καταφύγιο στη Μαριούπολη, σύμφωνα με νέα δορυφορική εικόνα της εταιρείας Maxar Technologies.

Πολλά από τα κυβερνητικά κτίρια ακριβώς ανατολικά του εργοστασίου έχουν επίσης καταστραφεί ολοσχερώς, όπως μεταδίδει το CNN.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ουκρανικές δυνάμεις και εκατοντάδες κάτοικοι έχουν βρει καταφύγιο στα υπόγεια του χαλυβουργείου. Δεν είναι σαφές από τις δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν την Παρασκευή εάν κάποιο από τα στρατιωτικά πλήγματα έχει καταστρέψει κάποια από τις εγκαταστάσεις του υπογείου.

Συνολικά, περίπου 2.000 Ουκρανοί στρατιώτες και 1.000 άμαχοι συνεχίζουν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι, υπό μαρτυρικές συνθήκες, στο εργοστάσιο.

This is how "#Azovstal" looks like in #Mariupol now. The factory has completely fallen into ruins.



This is evidenced by satellite images of Maxar Technologies published by CNN. pic.twitter.com/Sxtc5oqRlV