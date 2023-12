Ισχυρός σεισμός τώρα στη Βοσνία

Ισχυρός σεισμός 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε πριν από λίγο στη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή της Ζένιτσα στα κεντρικά της Βοσνίας και έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα σε πόλεις όπως η Μπάνια Λούκα, η Τούζλα και η πρωτεύουσα Σαράγεβο.

Σύμφωνα με το Ευρωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 10 χλμ νοτιοδυτικά της πόλης Ζένιτσα και έγινε στις 21.43τοπική ώρα.

🔔#Earthquake (#zemljotres) M5.4 occurred 10 km NW of #Zenica (Bosnia & Herzegovina) 3 min ago (local time 21:43:23). More info at:

