Ισχυρός σεισμός στη βόρεια Ιταλία

Ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη βόρεια Ιταλία σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και είχε επίκεντρο 25 χιλιόμετρα νότια από την Ιμόλα σε κοντινή σχετικά απόσταση από την Μπολόνια.

Λίγη ώρα μετά, το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο κατέγραψε μετασεισμό 4 Ρίχτερ 22 χιλιόμετρα δυτικά του Φορλί στην ευρύτερη περιοχή που σημειώθηκε και ο αρχικός σεισμός.

Ακόμα ένας μετασεισμός 3,3 Ρίχτερ καταγράφηκε, με βάση την ίδια πηγή, στην περιοχή τα ξημερώματα της Δευτέρας.

