Ισχυρή έκρηξη κοντά στο κέντρο της Μόσχας

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί κοντά στο κέντρο της Μόσχας σε μία περιοχή με αρκετούς ουρανοξύστες, μερικά χιλιόμετρα από το Κρεμλίνο.

Λίγο μετά την έκρηξη, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα ανέφερε ότι κατέστρεψε ουκρανικό drone στη Μόσχα, χωρίς να αναφερθούν θύματα ούτε σοβαρές υλικές ζημιές, ανακοίνωσε ο δήμαρχος πόλης.

«Κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς του να φθάσει στη Μόσχα, οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν drone. Το κουφάρι του κατέπεσε στον τομέα του εκθεσιακού κέντρου και δεν προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο κτίριο», έκανε γνωστό ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, συμπληρώνοντας πως με βάση τις πρώτες πληροφορίες δεν υπήρξαν θύματα.

