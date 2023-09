Ιρλανδία: Έδωσαν μετάλλιο σε όλα τα παιδιά εκτός από το μαύρο κορίτσι- Η καθυστερημένη συγγνώμη

Με καθυστέρηση περίπου ενάμιση χρόνου ζήτησε δημόσια συγγνώμη η ομοσπονδία ενόργανης γυμναστικής Ιρλανδίας για το γεγονός ότι δεν έδωσε μετάλλιο σε μαύρο κορίτσι σε εκδήλωση.

Το εν λόγω βίντεο με το μικρό μαύρο κορίτσι να μην βραβεύεται με μετάλλιο σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κορίτσια έκανε τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες. Εν τέλει σήμερα η ομοσπονδία ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την οικογένειά της. Το περιστατικό ωστόσο συνέβη τον Μάρτιο του 2022.

Welcome to Ireland where people get away with racism! This little black girl broke my heart. Don’t skip this post without leaving a million heart for her. Make her famous… pic.twitter.com/YYMIP1IALZ