Ιρίνα Σάικ: Κάποιοι «είδαν» μήνυμα υπέρ της εισβολής στην Ουκρανία, σε story της- Η απάντησή της

Αντιδράσεις προκάλεσε μια ανάρτηση της Ιρίνα Σάικ στα social media, με την οποία κάποιοι θεώρησαν ότι εκφράζει την υποστήριξή της για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το μοντέλο και ηθοποιός ανέβασε σε story στο Instagram τη φωτογραφία μιας σαλάτας. Δεν ήταν το πιάτο που προκάλεσε τις αντιδράσεις, αλλά η λεζάντα. «Russianzz on Wednaday», έγραψε η 36χρονη Ρωσίδα.

Κάποιοι χρήστες των social media εξέλαβαν τα δύο «z» της λεζάντας ως έκφραση υποστήριξης στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Από την αρχή του πολέμου, το «Ζ» έχει εξελιχθεί σε σύμβολο υποστήριξης της εισβολής και το γράμμα αυτό έχει εμφανιστεί πάνω σε στρατιωτικά οχήματα των δυνάμεων της Μόσχας στην Ουκρανία.

Μετά τα σχόλια, η Σάικ διέγραψε το story και δημοσίευσε εκ νέου τη φωτογραφία, χωρίς λεζάντα. Επανήλθε το βράδυ της Παρασκευής με άλλο ένα Instagram Story, στο οποίο ξεκαθάρισε την κατάσταση.

«Κάποιες φορές μια σαλάτα είναι απλά μια σαλάτα. Κανένα κωδικοποιημένο μήνυμα και κανένα πολιτικό σχόλιο. Εύχομαι σε όλους αγάπη», έγραψε, σύμφωνα με το People.

Λίγες ημέρες μετά την εισβολή στην Ουκρανία, η Ιρίνα Σάικ είχε ταχθεί κατά του πολέμου, με ανάρτηση στο Instagram. «Όχι στον πόλεμο», έγραψε και συμπλήρωσε ότι θα κάνει δωρεά στη Unicef και στον Ερυθρό Σταυρό Ουκρανίας και κάλεσε τους followers της να συμβάλουν όσο μπορούν. «Προσεύχομαι για την ειρήνη», είχε συμπληρώσει.

Όσο για την «επίμαχη» ανάρτηση με τη σαλάτα, οι χρήστες των social media φαίνεται να είναι διχασμένοι. Η Ουκρανή δημοσιογράφος Μαρία Ρομανένκο επέκρινε την Ιρίνα Σάικ, καλώντας brand που έχουν συνεργαστεί με το μοντέλο να ξανασκεφτούν τη συνεργασία μαζί της.

Irina Shayk—world-famous model from Russia who’s recently worked for @Beyonce, Jean Paul Gaultier, @Burberry, &others—posted a weird cryptic story on Instagram with the word “Russianzz”. I really hope these brands reconsider working with her when Russia uses Z to kill Ukrainians. pic.twitter.com/Hv3HbKVx39