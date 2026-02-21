Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Άμπας Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να υποβάλει το σχέδιό της για μια πυρηνική συμφωνία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, την Παρασκευή, ο Αραγτσί ανέφερε, ότι αναμένει να έχει έτοιμο ένα σχέδιο αντιπρότασης εντός των επόμενων ημερών, μετά τις πυρηνικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή την εβδομάδα, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένων στρατιωτικών επιθέσεων.

«Το Ιράν προετοιμάζει αντιπρόταση, ενώ ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επιθέσεων», αναφέρει το Reuters.

Δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν στο πρακτορείο, ότι «ο στρατιωτικός σχεδιασμός των ΗΠΑ για το Ιράν έχει φτάσει σε προχωρημένο στάδιο, με επιλογές που περιλαμβάνουν τη στοχοποίηση ατόμων ως μέρος μιας επίθεσης και ακόμη και την επιδίωξη αλλαγής ηγεσίας στην Τεχεράνη, εάν το διατάξει ο Τραμπ».

Τι ανέφερε ο Αραγτσί για τα σχέδια του Ιράν

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο MSNBC, ο Αραγτσί διευκρίνισε ότι το επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση του προσχεδίου μιας πιθανής συμφωνίας στους Αμερικανούς ομολόγους του.

Σύμφωνα με τον Ιρανό επικεφαλής της διπλωματίας, το κείμενο αναμένεται να είναι έτοιμο εντός των επόμενων δύο ή τριών ημερών και, αφού λάβει την τελική έγκριση από τους ανωτέρους του, θα παραδοθεί επίσημα στον Στιβ Γουίτκοφ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως άμεση απάντηση στις δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, θέτοντας ένα άτυπο χρονικό όριο, καθώς ανέφερε ότι το Ιράν έχει το πολύ 15 ημέρες για να καταλήξει σε συμφωνία.

Παρά τη φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο Άμπας Αραγτσί επιχείρησε να υποβαθμίσει την έννοια της απειλής, τονίζοντας ότι, κατά την άποψή του, δεν υφίσταται τελεσίγραφο. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι δύο πλευρές συζητούν αποκλειστικά για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί μια ταχεία συμφωνία, σημειώνοντας μάλιστα ότι μια τέτοια έκβαση αποτελεί αντικείμενο κοινού ενδιαφέροντος και για τις δύο πλευρές.

