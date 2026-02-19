Οι ΗΠΑ στέλνουν και δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή - Kλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν και δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Το USS Gerald R. Ford πλέει προς την περιοχή και αναμένεται να ενωθεί με το USS Abraham Lincoln, το οποίο έφτασε εκεί στα τέλη Ιανουαρίου. Μαζί του κινούνται τέσσερα αντιτορπιλικά, ενώ μετακινούνται και μαχητικά αεροσκάφη που μέχρι πρόσφατα επιχειρούσαν στην Καραϊβική.

Την Τετάρτη το Ford εμφανίστηκε για σύντομο διάστημα σε συστήματα παρακολούθησης πλοίων ανοικτά του Μαρόκου, καθώς κατευθυνόταν προς τη Μεσόγειο. Η ένδειξη της θέσης του ήταν διαθέσιμη για περίπου δύο ώρες. Την ίδια ημέρα καταγράφηκαν και δύο μεταγωγικά C 2A Greyhound που επιχειρούν από το αεροπλανοφόρο, σε θαλάσσια περιοχή δυτικά της Πορτογαλίας.

Από τα τέσσερα αντιτορπιλικά που το συνοδεύουν, τα τρία βρίσκονται μαζί του από την έναρξη της αποστολής του τον Ιούνιο. Το τέταρτο είχε μεταφερθεί προηγουμένως στην Καραϊβική στο πλαίσιο ενίσχυσης των αμερικανικών δυνάμεων. Τα πλοία διαθέτουν αντιαεροπορικά συστήματα για αντιμετώπιση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και πυραύλους Tomahawk που μπορούν να πλήξουν στόχους σε μεγάλη απόσταση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ CNN: Έτοιμος ο στρατός των ΗΠΑ για πλήγματα στο Ιράν από αυτό το Σαββατοκύριακο

Προς τη Μέση Ανατολή κατευθύνονται και μαχητικά F 35. Μονάδα της Εθνοφρουράς του Βερμόντ επιβεβαίωσε ότι έλαβε νέα αποστολή από τη διοίκηση που είναι αρμόδια για την Καραϊβική και τη Λατινική Αμερική, χωρίς να ανακοινώσει τον προορισμό. Στα τέλη Ιανουαρίου είχαν καταγραφεί περίπου δώδεκα F 35 να απογειώνονται από τη ναυτική βάση Roosevelt Roads στο Πουέρτο Ρίκο και να προσγειώνονται στις Αζόρες, σε πορεία προς ανατολάς.

Η στρατιωτική κινητοποίηση εξελίσσεται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Γενεύη για μια πιθανή συμφωνία σχετικά με τον εμπλουτισμό ουρανίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά να σταματήσει πλήρως ο εμπλουτισμός, πρόταση που η Τεχεράνη απορρίπτει.

Αμερικανοί αξιωματούχοι που έχουν γνώση των διαπραγματεύσεων αναφέρουν ότι το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να αναστείλει προσωρινά τον εμπλουτισμό, για διάστημα από ένα έως πέντε χρόνια. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο χαλάρωσης οικονομικών και τραπεζικών κυρώσεων, καθώς και περιορισμών στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Μετά τις επαφές στη Γενεύη, η ιρανική πλευρά αναμένεται να καταθέσει γραπτή πρόταση. Από τον Λευκό Οίκο έχει αναφερθεί ότι πιο συγκεκριμένες θέσεις θα παρουσιαστούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Με πληροφορίες από ABC