Ιράν: Ο Τραμπ θέλει 10 μέρες για να αποφασίσει αν θα κάνει συμφωνία - Σκληρή προειδοποίηση από Νετανιάχου

Η Γαλλία παρότρυνε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ιράν να δώσουν ώθηση στις διαπραγματεύσεις.

Το Παρίσι εκτίμησε πως η διπλωματική οδός είναι «η μοναδική ικανή να εμποδίσει μακροπρόθεσμα το Ιράν να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως έχει δώσει στον εαυτό του «10 ημέρες» προκειμένου να αποφασίσει εάν μια συμφωνία με το Ιράν είναι δυνατή.

Τι δήλωσε ο Τραμπ

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ελπίζει πως η συμφωνία θα είναι «ουσιαστική», ώστε να μην συμβούν «άσχημα πράγματα», την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στη Μέση Ανατολή μια ισχυρή αεροναυτική δύναμη.

«Θα πρέπει ενδεχομένως να πάμε ένα βήμα παραπέρα, ή ίσως όχι, θα καταλήξουμε ενδεχομένως σε μια συμφωνία. Θα το γνωρίζετε πιθανόν στις επόμενες 10 ημέρες», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε μια ομιλία που εκφώνησε στην Ουάσιγκτον ενώπιον του «Συμβουλίου Ειρήνης», που συνεδριάζει για πρώτη φορά.

«Καλές συνομιλίες διεξήχθησαν. Έχει αποδειχθεί, εδώ και χρόνια, ότι δεν είναι εύκολο να συναφθεί μια ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν. Πρέπει να συνάψουμε μια ουσιαστική συμφωνία, ειδάλλως θα συμβούν άσχημα πράγματα», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Τι ζητά η Γαλλία για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν

Τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στη Μέση Ανατολή μια επιβλητική αεροναυτική δύναμη, σε μια μαζική στρατιωτική κινητοποίηση που θα μπορούσε να προετοιμάσει το έδαφος για μια εκστρατεία πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

«Παρακολουθούμε ώρα με την ώρα αυτό που συμβαίνει» με το Ιράν, υπογράμμισε ο Πασκάλ Κονφαβρέ, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας, διευκρινίζοντας πως η Γαλλία «βρίσκεται σε συνεχή επαφή ιδίως με τις αμερικανικές αρχές».

«Λέμε στα ενδιαφερόμενα μέρη πως η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη διαπραγμάτευση, διότι είναι η μοναδική ικανή να εμποδίσει μακροπρόθεσμα το Ιράν να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Επιπλέον, επανέλαβε πως η Γαλλία εκτιμά ότι η αλλαγή του καθεστώτος δεν θα μπορούσε να γίνει μέσω μιας εξωτερικής παρέμβασης.

Η προειδοποίηση του Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε σήμερα το Ιράν με μαζική απάντηση αν επιτεθεί στο Ισραήλ, μετά τη νέα προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης.

«Αν οι αγιατολάχ κάνουν το λάθος να μας επιτεθούν, θα αντιμετωπίσουν μια απάντηση που δεν μπορούν καν να φανταστούν», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ομιλία του σε στρατιωτική τελετή.

Παράλληλα τόνισε την ανάγκη αφοπλισμού της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε ανασυγκρότηση της Λωρίδας της Γάζας, καθώς το «Συμβούλιο Ειρήνης» πραγματοποιεί την εναρκτήρια συνεδρίασή του στην Ουάσινγκτον.

«Έχουμε συμφωνήσει με τον σύμμαχό μας, τις ΗΠΑ, ότι δεν θα υπάρξει καμία ανασυγκρότηση της Γάζας πριν από την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ