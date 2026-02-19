CNN: Έτοιμος ο στρατός των ΗΠΑ για πλήγματα στο Ιράν από αυτό το Σαββατοκύριακο

Ο αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος να χτυπήσει το Ιράν ήδη από αυτό το Σαββατοκύριακο, αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη την τελική απόφαση για το αν θα εγκρίνει τέτοιες ενέργειες, λένε στο CNN, πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Λευκός Οίκος έχει ενημερωθεί ότι ο στρατός θα μπορούσε να είναι έτοιμος για επίθεση μέχρι το Σαββατοκύριακο, μετά από μια σημαντική συγκέντρωση αεροπορικών και ναυτικών μέσων στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, ανέφεραν οι πηγές. Αλλά μια πηγή προειδοποίησε ότι ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ιδιωτικά τόσο υπέρ όσο και κατά της στρατιωτικής δράσης και έχει κάνει δημοσκοπήσεις σε συμβούλους και συμμάχους για το ποια είναι η καλύτερη πορεία δράσης.

Ανώτατοι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας της αμερικανικής κυβέρνησης συναντήθηκαν την Τετάρτη στην Αίθουσα Εκτάκτων Αναγκών του Λευκού Οίκου για να συζητήσουν την κατάσταση στο Ιράν, ανέφερε ένα άτομο που γνωρίζει για τη συνάντηση. Ο Τραμπ ενημερώθηκε επίσης, την Τετάρτη από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ, για τις έμμεσες συνομιλίες τους με το Ιράν που πραγματοποιήθηκαν μια ημέρα νωρίτερα.

Δεν ήταν σαφές εάν ο Τραμπ θα λάβει απόφαση μέχρι το Σαββατοκύριακο. «Ξοδεύει πολύ χρόνο σκεπτόμενος αυτό», είπε μια πηγή.

Οι συνομιλίες Ιράν και ΗΠΑ στη Γενεύη

Οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ανέφεραν πως υπήρξε πρόοδος την Τρίτη κατά τη διάρκεια έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη, αν και δεν κατέληξαν σε κάποια σαφή λύση. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα «σύνολο κατευθυντήριων αρχών», αν και ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι «υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου δήλωσε την Τετάρτη ότι το Ιράν αναμένεται να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαπραγματευτική του θέση «τις επόμενες δύο εβδομάδες», αλλά δεν αναφέρθηκε στο εάν ο Τραμπ θα καθυστερήσει την στρατιωτική δράση εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου για να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και να τον ενημερώσει για τις συνομιλίες με το Ιράν, δήλωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο CNN την Τετάρτη.

«Δεν πρόκειται να ορίσω προθεσμίες εκ μέρους του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας ότι ενώ «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη του επιλογή», ​​η στρατιωτική δράση παραμένει στο τραπέζι.

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι και επιχειρήματα που θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί ένα χτύπημα κατά του Ιράν», είπε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ βασίζεται «πρώτα και κύρια» σε συμβουλές από την ομάδα εθνικής ασφαλείας του.

Οι δηλώσεις αυτές έχουν τροφοδοτήσει αυξανόμενους φόβους για στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ακόμη και όταν οι αξιωματούχοι φαινομενικά τρέφουν ελπίδες για διπλωματία. Το USS Gerald Ford, η πιο προηγμένη ομάδα αεροπλανοφόρων στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ, θα μπορούσε να φτάσει στην περιοχή μόλις αυτό το Σαββατοκύριακο, μετά από μια σειρά άλλων στρατιωτικών ενισχύσεων.

Τα μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των ανεφοδιαστικών δεξαμενόπλοιων και των μαχητικών αεροσκαφών, επανατοποθετούνται πιο κοντά στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις κινήσεις.

Με πληροφορίες από CNN