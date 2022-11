Το Ιράν κατηγορεί το Ισραήλ για το χτύπημα στο τάνκερ στο Ομάν λόγω Μουντιάλ

Διαστάσεις λαμβάνει η επίθεση με drone σε πετρελαιοφόρο εταιρείας που ανήκει στον Ισραηλινό δισεκατομμυριούχο Idan Ofer στον Κόλπο του Ομάν.

Eνώ η διεθνής κοινότητα ήταν στραμμένη προς το Ιράν αναζητώντας τον υπαίτιο, το ίδιο το Ιράν φέρεται να κατηγόρησε το Ισραήλ για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί «αντιπερισπασμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο», το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ την επόμενη εβδομάδα, αναφέρει η Jerusalem Post.

Το εν λόγω πετρελαιοφόρο, το Pacific Zircon, είναι ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Λιβερίας, το οποίο διαχειρίζεται η Eastern Pacific Shipping με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία ανήκει τελικά στoν Ofer, σύμφωνα με το Associated Press.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι ο κύριος ύποπτος ήταν το Ιράν, το οποίο έχει παράσχει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του σε διάφορες ομάδες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των Χούτι στην Υεμένη, καθώς και αυτά που δόθηκαν στη Ρωσία για χρήση στην Ουκρανία.



Η Eastern Pacific Shipping ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι το πετρελαιοφόρο Pacific Zircon υπέστη ζημιές στην πρύμνη του όταν χτυπήθηκε περίπου 240 χιλιόμετρα ανοικτά των ακτών του Ομάν, αλλά το πλήρωμα φαίνεται να είναι σώο και δεν υπήρξε πετρελαϊκή ρύπανση στο νερό. «Οι προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι το πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα», δήλωσε η Eastern Pacific Shipping. «Υπάρχουν κάποιες μικρές ζημιές στο κύτος του πλοίου, αλλά δεν υπάρχει διαρροή φορτίου ή εισροή νερού».

Ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών έχει λάβει γνώση για το περιστατικό στον Κόλπο του Ομάν, στο οποίο εμπλέκεται ένα εμπορικό πλοίο, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο διοικητής Τίμοθι Χόκινς.

Israeli-controlled shipping firm says tanker hit by projectile off Oman; Media report Israel blaming Iran for that attack https://t.co/4KhfVOL1tc