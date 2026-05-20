Survivor: Στον Σταύρο Φλώρο το έπαθλο των 250.000 ευρώ - Όσα είπε ο Γιώργος Λιανός

Η αυλαία του Survivor έπεσε πρόωρα μέσα από ένα σύντομο τελευταίο επεισόδιο, κατά τη διάρκεια του οποίου ανακοινώθηκε πως ο Σταύρος Φλώρος είναι ο νικητής του επάθλου των 250.000 ευρώ, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε τις προηγούμενες ημέρες.

Ο παρουσιαστής του παιχνιδιού, Γιώργος Λιανός, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές του περιστατικού, εξηγώντας πως ο Σταύρος Φλώρος και ο συμπαίκτης του ο Μάνος είχαν πάει για ψάρεμα σε ημέρα ξεκούρασης, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και έχοντας μαζί τους την ειδική κίτρινη σημαδούρα που προειδοποιεί τα διερχόμενα σκάφη.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι δύο παίκτες, ταχύπλοο τουριστικό σκάφος που κινούνταν στην περιοχή δεν αντιλήφθηκε την παρουσία τους στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να τραυματίσει σοβαρά τον Σταύρο.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, ο Σταύρος Φλώρος, με τη βοήθεια του Μάνου και επιδεικνύοντας μεγάλη ψυχραιμία, κατάφερε να επιβιβαστεί στο ίδιο σκάφος ώστε να μεταφερθεί άμεσα στην ακτή και στη συνέχεια σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο Γιώργος Λιανός χαρακτήρισε τον παίκτη «πραγματικό survivor», σημειώνοντας ότι τόσο το κανάλι του ΣΚΑΪ όσο και η Acun Medya θα σταθούν στο πλευρό του σε ό,τι χρειαστεί.

Όσα είπε ο Γιώργος Λιανός:

Σύμφωνα με ανακοίνωση του σταθμού, ο παίκτης νοσηλεύεται σε εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, υπό συνεχή παρακολούθηση ομάδας γιατρών, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειάς του και ανθρώπους της παραγωγής.

Το ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού, ενώ σοβαροί τραυματισμοί καταγράφηκαν και στο δεξί του πόδι.

Υπό το βάρος των εξελίξεων, η παραγωγή αποφάσισε να απονείμει στον Σταύρο Φλώρο το χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ, ενώ παράλληλα κρίθηκε πως το παιχνίδι δεν μπορούσε να συνεχιστεί μετά το σοβαρό περιστατικό.