Ορειβάτης αγνοείται στον Όλυμπο: Σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Ο νεαρός δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις του πατέρα του, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές - Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Φωτ, αρχείου: Eurokinissi
Χάθηκαν τα ίχνη ορειβάτη στον Όλυμπο, με την κινητοποίηση των αρχών να είναι άμεση.

Σύφωνα με πληροφορίες πουμεταδίδει το ΕΡΤnews, ο ορειβάτης αναζητείται από τις 17:00 σήμερα. Πρόκειται, κατά τις ίδιες πληροφορίες, για 25χρονο Ισπανό ο οποίος επειχείρησε να ανέβει μόνος του από το καταφύγιο στην κορυφή του βουνού.

Ο νεαρός Ισπανός δεν ανταποκρίνεται στις κλήσεις του πατέρα του, Η τελευταία επικοινωνία που είχαν ήταν το πρωί της Τρίτης. Έκτοτε, ο πατέρας του ορειβάτη έχασε τα ίχνη του γιου του και ενημέρωσε τις αρχές. Στην επιχείρηση συμμετέχει μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και της ΕΜΑΚ.

Ειδικότερα, έπειτα από ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου, Ο.Ο.Ε.Δ. από την 2η και την 8η Ε.Μ.Α.Κ. και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο έργο των ερευνών συνδράμουν από αέρος δύο drones.

