Ιράν: Ποδοσφαιρίστρια άλλαξε γνώμη - Αρνείται το άσυλο και γυρίζει στην Τεχεράνη

Ένα από τα μέλη της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν, που είχε αιτηθεί άσυλο στην Αυστραλία, άλλαξε γνώμη, όπως επιβεβαίωσε ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις αιχμές του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση κρατά τις παίκτριες «όμηρους».

«Σφαγίασαν περισσότερα από 165 αθώες Ιρανές μαθήτριες και τώρα θέλουν να πάρουν τους αθλητές μας όμηρους στο όνομα της “σωτηρίας” τους; Η τόλμη και η υποκρισία τους είναι συγκλονιστική», έγραψε ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Esmail Baghaei στην πλατφόρμα X.

«Στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν: μην ανησυχείτε σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες. Ελάτε σπίτι», συνέχισε στο μήνυμά του.

Συνολικά, επτά μέλη της ομάδας είχαν λάβει ανθρωπιστικές βίζες στην Αυστραλία, ενώ ένα ακόμα μέλος της ομάδας και ένα μέλος του προσωπικού είχαν λάβει προστασία πριν από την αναχώρηση της ομάδας την Τρίτη το βράδυ.

Ωστόσο, λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση των τελευταίων βιζών, ο Αυστραλός υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι μια από τις παίκτριες αποφάσισε να επιστρέψει στο Ιράν, γεγονός που προκάλεσε άμεση επιχείρηση για τη μεταφορά των υπολοίπων γυναικών, καθώς η επικοινωνία με την ιρανική πρεσβεία αποκάλυψε τη θέση τους.

The Iranian women’s soccer team is on their way back to Iran.



Greta Thunberg? Silent.



UN Women? Silent.



Francesca Albanese? Silent.



Cenk Uygut? Silent.



Ana Kasparian? Silent. pic.twitter.com/vVhdX74Ow3 — Eyal Yakoby (@EYakoby) March 10, 2026

Ο ίδιος, τόνισε ότι στην Αυστραλία οι άνθρωποι μπορούν να αλλάζουν γνώμη και να ταξιδεύουν, και η απόφαση της παίκτριας πρέπει να γίνει σεβαστή. Ωστόσο, η επικοινωνία της με την ιρανική πρεσβεία σήμαινε ότι οι αρχές του Ιράν γνώριζαν την τοποθεσία των υπολοίπων μελών της ομάδας, και έτσι οι αρχές της Αυστραλίας φρόντισαν άμεσα να μεταφερθούν οι υπόλοιπες παίκτριες για την ασφάλειά τους.

Ο υπουργός επαίνεσε τις γυναίκες που αποφάσισαν να μείνουν, λέγοντας ότι βρέθηκαν υπό τεράστια πίεση για να πάρουν την απόφαση και ότι οι αυστραλιανές αρχές προσπάθησαν να τις βοηθήσουν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειές τους στο Ιράν. Η υπόλοιπη ομάδα έφτασε στη Μαλαισία νωρίς το πρωί της Τετάρτης, μετά την αναχώρησή της από το Σίδνεϊ.

Με πληροφορίες από Guardian

