Εθνική ποδοσφαίρου Ιράν: Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει βίζες σε πέντε παίκτριες

Ο υπουργός Εσωτερικών Τόνι Μπερκ δήλωσε, ότι «μπορούν να παραμείνουν στην Αυστραλία, είναι ασφαλείς εδώ και πρέπει να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους»

Παίκτριες του Ιράν κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου πριν από τον αγώνα του Ομίλου Α του Ασιατικού Κυπέλλου Γυναικών της AFC /Φωτ: EPA/DAVE HUNT

Η Αυστραλία δέχθηκε να χορηγήσει την Τρίτη 10 Μαρτίου βίζες σε πέντε παίκτριες της εθνικής γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε τις αρχές της χώρας, να μην τις στείλει πίσω στην Τεχεράνη, λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους.

Πριν από τον αγώνα με τη Νότια Κορέα στο Asian Cup την περασμένη Δευτέρα, η σιωπή των παικτριών στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου, είχε ερμηνευθεί από πολλούς ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλειά τους μετά από επικριτικά δημοσιεύματα στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Εθνική ποδοσφαίρου Ιράν: Οι παίκτριες «κινδύνευαν να διωχθούν»

Ο υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ, δήλωσε, ότι: «Μπορούν να παραμείνουν στην Αυστραλία, είναι ασφαλείς εδώ και πρέπει να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους».

Τα 26 μέλη της ιρανικής αποστολής έφτασαν στη χώρα λίγες μέρες πριν από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων. Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε παίκτριες να μιλούν στο τηλέφωνο από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου τους.

Σύμφωνα με τον Ζάκι Χαϊντάρι, ακτιβιστή της Διεθνούς Αμνηστείας, οι ποδοσφαιρίστριες κινδύνευαν να διωχθούν αν επιστρέψουν στην πατρίδα τους. «Ορισμένα μέλη της ομάδας πιθανόν έχουν ήδη δει τις οικογένειές τους να απειλούνται», δήλωσε στο AFP.

Οι Ιρανές είχαν κάνει το ντεμπούτο τους στο Asian Cup το 2022 στην Ινδία και είχαν γίνει εθνικές ηρωίδες σε μια χώρα όπου τα δικαιώματα των γυναικών είναι αυστηρά περιορισμένα.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

