Αυστραλία: Τρεις ακόμη παίκτριες της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν επιστρέφουν στην Τεχεράνη

«Οι Αυστραλοί πρέπει να αισθάνονται περήφανοι που στη χώρα μας αυτές οι γυναίκες βρέθηκαν μπροστά σε πραγματικές επιλογές και ήρθαν σε επαφή με αρχές που προσπάθησαν να τις βοηθήσουν», δήλωσε ο Αυστραλός ΥΠΕΞ

The LiFO team
Τρία ακόμη μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν εγκατέλειψαν την Αυστραλία, αφήνοντας πίσω συμπαίκτριες που είχαν ζητήσει άσυλο μετά τη συμμετοχή τους στο Women’s Asian Cup.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι τρεις παίκτριες αποφάσισαν να ενωθούν με την υπόλοιπη ομάδα και να επιστρέψουν στο Ιράν.

Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι μόλις τρεις από τις επτά παίκτριες της αποστολής θα παραμείνουν στην Αυστραλία, έχοντας λάβει ειδικές βίζες προστασίας.

«Αφού ενημέρωσαν τις αυστραλιανές αρχές για την απόφασή τους, δόθηκαν στις παίκτριες επανειλημμένες ευκαιρίες να συζητήσουν τις επιλογές τους», ανέφερε ο Μπερκ σε δήλωσή του.

«Αν και η αυστραλιανή κυβέρνηση μπορεί να διασφαλίσει ότι παρέχονται και κοινοποιούνται οι σχετικές ευκαιρίες, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι παίκτες λαμβάνουν αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες αποφάσεις.»

Ο Μπερκ πρόσθεσε ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση έκανε ό,τι ήταν δυνατό ώστε οι γυναίκες να έχουν την ευκαιρία για ένα ασφαλές μέλλον στην Αυστραλία.

«Οι Αυστραλοί πρέπει να αισθάνονται περήφανοι που στη χώρα μας αυτές οι γυναίκες βρέθηκαν μπροστά σε πραγματικές επιλογές και ήρθαν σε επαφή με αρχές που προσπάθησαν να τις βοηθήσουν», δήλωσε.

Παράλληλα με τη διευκόλυνση των αιτήσεων ασύλου για τις παίκτριες, η κυβέρνηση ψήφισε εσπευσμένα νέους νόμους για να εμποδίσει ορισμένους κατόχους προσωρινών θεωρήσεων να έρθουν στην Αυστραλία και να επιδιώξουν να παραμείνουν μόνιμα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι νέοι νόμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποτρέψουν Ιρανούς τουρίστες από το να ταξιδέψουν στην Αυστραλία, εάν η θεώρησή τους εκδόθηκε πριν από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη, και όταν υπάρχει ανησυχία ότι ενδέχεται να παραμείνουν στη χώρα μετά τη λήξη της θεώρησής τους ή να υποβάλουν αίτηση για προστασία ενώ βρίσκονται στην Αυστραλία.

Με πληροφορίες από Guardian

