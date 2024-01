Ιράν: Eκρήξεις κοντά στον τάφο του Σουλεϊμανί - Τουλάχιστον 70 νεκροί

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν μετά από εκρήξεις κοντά στον τάφο του πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Σουλεϊμανί τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του.

Τουλάχιστον 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ιράν και δεκάδες τραυματίστηκαν από δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν κοντά σε κοιμητήριο στο Ιράν όπου πραγματοποιείτο τελετή για την τέταρτη επέτειο της δολοφονίας, το 2020, του κορυφαίου Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί σε επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν σήμερα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η ιρανική κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για μια πρώτη και στη συνέχεια για μια δεύτερη έκρηξη στη διάρκεια της τελετής στη νοτιοανατολική πόλη Κερμάν.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Nournews ανέφερε πως «φιάλες αερίου εξερράγησαν στον δρόμο που οδηγεί στο κοιμητήριο». Τοπικός αξιωματούχος ανέφερε, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, πως «δεν είναι ακόμη σαφές αν οι εκρήξεις προκλήθηκαν από φιάλες αερίου ή από τρομοκρατική επίθεση».

Η κρατική τηλεόραση έδειξε διασώστες της Ερυθράς Ημισελήνου να φροντίζουν τραυματίες στην τελετή, όπου εκατοντάδες Ιρανοί είχαν συγκεντρωθεί για την επέτειο του θανάτου του Σουλεϊμανί. Ορισμένα πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν. «Οι ομάδες μας ταχείας απόκρισης απομακρύνουν τους τραυματίες. Όμως υπάρχουν πλήθη που μπλοκάρουν δρόμους», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο Ρεζά Φαλάχ, επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου στην επαρχία Κερμάν.

Ο Κασέμ Σουλεϊμανί σκοτώθηκε τον Ιανουάριο του 2020, σε ηλικία 62 ετών, στη διάρκεια επίθεσης με αμερικανικό drone στο Ιράκ. Πρόσωπο-κλειδί του ιρανικού καθεστώτος, ήταν επίσης από τα πιο δημοφιλή δημόσια πρόσωπα στη χώρα.

Αφού υπηρέτησε στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ (1980-1988), ο Σουλεϊμανί ανήλθε γρήγορα στην κλίμακα της ιεραρχίας και έγινε επικεφαλής της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης, που έχει επιφορτιστεί με τις εξωτερικές επιχειρήσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

BREAKING: SECOND EXPLOSION NEAR KERMAN CEMETERY IRAN Reports of a new incident on the road to Kerman Martyrs Cemetery. Source: Tasnim News pic.twitter.com/WikC7ko3kZ

Two explosions in Kerman during a procession to commemorate the fourth anniversary of the assassination of Quds force commander Qassem Soleimani. pic.twitter.com/7MkKTzE0pJ