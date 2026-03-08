Το Ιράν «έχει νέο ανώτατο ηγέτη»: Διαδέχεται τον Αλί Χαμενεΐ - Μυστήριο το όνομά του

Η Συνέλευση των Ειδικών όρισε το πρόσωπο που θα είναι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Αυτό το άτομο διαδέχεται τον αγιατολάχ Αλί Χαμεινεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, όπως δήλωσαν μέλη της Συνέλευσης, χωρίς να το κατονομάζουν το πρόσωπο αυτό.

«Ο πλέον κατάλληλος υποψήφιος, που εγκρίθηκε από την πλειοψηφία της Συνέλευσης των Ειδικών, ορίστηκε», είπε ο Μοχσέν Χεϊνταρί, εκπρόσωπος της επαρχίας Χουζεστάν στη Συνέλευση των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο Isna.

Άλλο μέλος του σώματος αυτού που είναι αρμόδιο για την επιλογή το προσώπου που θα διαδεχθεί τον Αλί Χαμενεΐ, ο Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, επιβεβαίωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το πρακτορείο Fars ότι υιοθετήθηκε μια «ισχυρή άποψη, που αντικατοπτρίζει τη θέση της πλειοψηφίας».

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό πως η Συνέλευση των Ειδικών που θα επιλέξει τον επόμενο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, διάδοχο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είχε «σχεδόν» καταλήξει σε πλειοψηφική συναίνεση, δήλωσε ο Αγιατολάχ Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, μέλος του σώματος αυτού.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο ίδιος δήλωσε ότι υπήρχαν «κάποια εμπόδια» που έπρεπε να επιλυθούν αναφορικά με τη διαδικασία, κάτι που τελικά έγινε, καταλήγοντας σε απόφαση.

Ο ισραηλινός στρατός, από την πλευρά του, επανέλαβε σήμερα την προειδοποίηση ότι θα συνεχίσει να καταδιώκει κάθε διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Σε ανάρτηση στο Χ, στα φαρσί, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε επίσης ότι θα καταδιώξει όποιο πρόσωπο επιδιώξει να διορίσει διάδοχο του Χαμενεΐ, αναφερόμενος στο σώμα που είναι αρμόδιο για την επιλογή του.

Ιράν: Ποιος θα είναι ο διάδοχος του Χαμενεΐ;

Χθες, υψηλόβαθμος κληρικός στη Συνέλευση των Ειδικών δήλωσε ότι τα μέλη της θα συνεδριάσουν «εντός μίας ημέρας» για να επιλέξουν τον ηγέτη.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Συνέλευση είχε μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.

Ο Αγιατολάχ Μοχσέν Χεϊνταρί Αλεκασίρ, επίσης μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, δήλωσε σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από το Nournews ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν ήταν δυνατή μια συνεδρίαση με φυσική παρουσία των συμμετεχόντων προκειμένου να πραγματοποιηθεί η τελική ψηφοφορία.

Πρόσθεσε ότι έχει επιλεγεί υποψήφιος, με βάση τη συμβουλή του εκλιπόντος Αλί Χαμενεΐ ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα πρέπει να είναι κάποιος τον οποίο «μισεί ο εχθρός» αντί να τον επαινεί.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η «μεταμόρφωση» του Ντόναλντ Τραμπ από ειρηνιστή πρόεδρο σε ηγέτη πολέμου