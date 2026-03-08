ΔΙΕΘΝΗ
Ιράν: Απόκοσμες εικόνες μετά το χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις - Επιθέσεις και στο Κουβέιτ

«Βυθισμένη» στον καπνό και τις φλόγες η Τεχερανη - Φωτογραφίες και βίντεο στα social media αποτυπώνουν την ασφυκτική κατάσταση

Φωτ. μετά το χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης στο Ιράν / Χ
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, με τις τελευταίες επιθέσεις στο Ιράν να προκαλούν νέες δραματικές εξελίξεις και να εντείνουν τον φόβο για ακόμη μεγαλύτερη ανάφλεξη στην περιοχή.

Σκηνές που θυμίζουν αποκάλυψη καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στην ιρανική πρωτεύουσα, καθώς πυκνά σύννεφα καπνού έχουν καλύψει τον ουρανό πάνω από την Τεχεράνη, μετά την επίθεση του Ισραήλ στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν δραματικές εικόνες από την πόλη, με τεράστιες φλόγες να καίνε εγκαταστάσεις καυσίμων και στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό.

Σε αρκετά από τα πλάνα διακρίνονται ισχυρές εκρήξεις, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό που αποτυπώνει την ένταση των επιθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις έγιναν σε τρεις αποθήκες καυσίμων στην ιρανική πρωτεύουσα, οι οποίες, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, χρησιμοποιούνταν από τον ιρανικό στρατό.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε ότι τα πλήγματα εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική που αποσκοπεί στο να πληγούν «πολλοί ακόμη στόχοι», με στόχο την αποδυνάμωση της ιρανικής κυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα. Ο de facto ηγέτης του Ιράν, ξεκαθάρισε ότι οι αντίπαλοι της χώρας «θα πληρώσουν το τίμημα», ενώ το Ιράν έχει ήδη προχωρήσει σε εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς στόχους στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Παράλληλα, και το Κουβέιτ δέχθηκε το πρωί νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού του εμιράτου.

Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν άμεσα για την αναχαίτιση των επιθέσεων, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να ακουστούν εκρήξεις που οφείλονται στην κατάρριψη των βλημάτων.

 


 

Διεθνή / Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη - Νέος συναγερμός στα ΗΑΕ

Νέα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Ο ισραηλινός στρατός πλήττει στρατιωτικούς στόχους «σε όλο το Ιράν» - Νέα επίθεση ιρανικών drones και πυραύλων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - To μήνυμα της Κίνας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
