ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τζέφρι Έπσταϊν: Δεσμοφύλακάς του τον έψαξε στο Google μία ώρα πριν πεθάνει

Οι δύο δεσμοφύλακες κατηγορήθηκαν αλλά αθωόθηκαν ότι πλαστογράφησαν αρχεία σχετικά με τις κινήσεις τους την ώρα που όφειλαν να ελέγχουν τον κρατούμενο κάθε 30 λεπτά

The LiFO team
The LiFO team
ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΙΝ ΦΥΛΑΚΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Getty Images
0

Μία από τις δεσμοφύλακες του Τζέφρι Έπσταϊν φέρεται να τον αναζήτησε στο Google περίπου μία ώρα πριν εντοπιστεί νεκρός στο κελί του, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα αρχεία δείχνουν ότι λίγο πριν ο Έπσταϊν βρεθεί απαγχονισμένος στο κελί του στο Metropolitan Correctional Center της Νέας Υόρκης, στις 10 Αυγούστου 2019, η σωφρονιστική υπάλληλος Tova Noel, η οποία είχε βάρδια για τη φύλαξή του, έκανε δύο αναζητήσεις στη Google με τη φράση «latest on Epstein in jail (οι τελευταίες εξελίξεις όσο ο Έπσταϊν κρατείται στη φυλακή)».

Σύμφωνα με καταγραφή του FBI για το ιστορικό αναζητήσεών της, η Noel πληκτρολόγησε τον όρο στις 5:42 π.μ. και ξανά στις 5:52 π.μ. τοπική ώρα. Όπως αναφέρει το People, αυτή ήταν η μόνη αναζήτηση που είχε επισημανθεί στο συγκεκριμένο έγγραφο.

Τζέφρι Έπσταϊν: Οι κατηγορίες που ακολούθησαν

Νωρίτερα, σύμφωνα με το ίδιο ιστορικό, η Noel είχε κάνει αναζητήσεις για έπιπλα στο διαδίκτυο. Λίγο περισσότερο από μία ώρα αργότερα, περίπου στις 7:00 π.μ., έγινε το τηλεφώνημα με το οποίο αναφέρθηκε ότι ο Έπσταϊν είχε βρεθεί κρεμασμένος.

Οι δεσμοφύλακες βρήκαν τον Έπσταϊν, ο οποίος εκείνη την περίοδο περίμενε να δικαστεί με ομοσπονδιακές κατηγορίες, αναίσθητο στο κελί του και σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Επισήμως, ο θάνατός του σε ηλικία 66 ετών χαρακτηρίστηκε ως «αυτοκτονία δι’ απαγχονισμού».

Μετά τον θάνατό του, η Tova Noel και ο συνάδελφός της, Michael Thomas, που είχε επίσης αναλάβει τη φύλαξη του Έπσταϊν, συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν ότι πλαστογράφησαν αρχεία σχετικά με τις κινήσεις τους την ώρα που όφειλαν να ελέγχουν τον κρατούμενο κάθε 30 λεπτά.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι δύο υπάλληλοι φέρονταν να είχαν αποκοιμηθεί και να έβλεπαν online προϊόντα προς πώληση, αντί να πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους στο διάστημα ανάμεσα στις 10:30 μ.μ. και τις 6:30 π.μ., δηλαδή στο χρονικό παράθυρο κατά το οποίο ο Έπσταϊν φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Κάμερες ασφαλείας έδειξαν ότι κανείς δεν μπήκε στην πτέρυγα όπου ο Έπσταϊν βρισκόταν μόνος στο κελί του εκείνες τις ώρες. Οι κατηγορίες σε βάρος και των δύο τελικά αποσύρθηκαν το 2021.

Τζέφρι Έπσταϊν: Η ίδια αρνήθηκε ότι τον έψαξε

Σε ένορκη κατάθεσή της στο υπουργείο Δικαιοσύνης το 2021, η Noel υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στον θάνατο του Έπσταϊν και αρνήθηκε ότι τον είχε αναζητήσει στο Google.

«Δεν θυμάμαι να το έκανα αυτό», φέρεται να είπε τότε, σύμφωνα με απομαγνητοφώνηση που επικαλείται η New York Post.

Στην ίδια κατάθεση ανέφερε επίσης: «Δεν θυμάμαι να τον έψαξα».

Με πληροφορίες από People

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αρχεία Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα χαμένα έγγραφα του FBI που σχετίζονται με τις κατηγορίες εναντίον Τραμπ

Διεθνή / Αρχεία Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα έγγραφα του FBI που συνδέουν τον Τραμπ με υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν σημειώματα από συνέντευξη γυναίκας, που ισχυρίζεται ότι είχε υποστεί κακοποίηση από τον τότε επιχειρηματία Ντόναλντ Τραμπ
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιράν: Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των πολιτών μετά τις σφοδρές επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Διεθνή / Ιράν: Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των πολιτών μετά τις σφοδρές επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος προειδοποιεί για τοξικούς ρύπους και όξινη βροχή, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους για να αποφύγουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία
THE LIFO TEAM
«Τέλος μιας εποχής»: Ο θάνατος Χαμενεΐ θεωρείται για το Ιράν μια στιγμή αντίστοιχη με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου

Διεθνή / «Τέλος μιας εποχής»: Ο θάνατος Χαμενεΐ θεωρείται για το Ιράν μια στιγμή αντίστοιχη με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου

Την ώρα που η Συνέλευση των Ειδικών φέρεται να έχει ήδη ορίσει το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Χαμενεΐ, αναλυτές εκτιμούν ότι η απώλεια της πιο ισχυρής προσωπικότητας του ιρανικού καθεστώτος, ενδέχεται να σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την Ισλαμική Δημοκρατία
THE LIFO TEAM
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 400 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 400 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο

Μάρτυρες περιγράφουν εικόνες βιβλικής καταστροφής - Σπίτια γκρεμισμένα, τεράστιες τρύπες στο έδαφος, προσωπικά αντικείμενα των πολιτών διάσπαρτα στα συντρίμμια
THE LIFO TEAM
Τελ Αβίβ: Πύραυλος χτυπά την πόλη εν μέσω ζωντανής μετάδοσης – Σχεδόν 2.000 τραυματίες σε νοσοκομεία

Διεθνή / Τελ Αβίβ: Πύραυλος χτυπά την πόλη εν μέσω ζωντανής μετάδοσης – Σχεδόν 2.000 τραυματίες σε νοσοκομεία

Το σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε πριν προλάβει να διακοπεί η σύνδεση - Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η σύγκρουση δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης
THE LIFO TEAM
Guardian: «Ένα πολύ επικίνδυνο άτομο» - Ο Πιτ Χέγκσεθ φαίνεται να πανηγυρίζει τη σφαγή στον πόλεμο με το Ιράν

Διεθνή / Guardian: «Ένα πολύ επικίνδυνο άτομο» - Ο Πιτ Χέγκσεθ φαίνεται να πανηγυρίζει τη σφαγή στον πόλεμο με το Ιράν

Αναλυτές εξηγούν μεταξύ άλλων ότι η ρητορική και η ιδεολογία του, μετατρέπουν έναν πολιτικό πόλεμο σε σχεδόν «ιερό πόλεμο» χριστιανικής προπαγάνδας ενάντια στο Ιράν
THE LIFO TEAM
OXI - Κέιτ Μίντλετον: Η φήμη που είχε διαψεύσει για τη σχέση της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στην πρώτη τους συνέντευξη

Διεθνή / Κέιτ Μίντλετον: Η φήμη που διέψευσε για τη σχέση της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στην πρώτη τους συνέντευξη

Στη συνέντευξη τους με αφορμή τον αρραβώνα τους το 2010, είχαν μιλήσει για τις φήμες που υπήρχαν τότε για τη σχέση τους, για την πρόταση γάμου, αλλά και για τον σύντομο χωρισμό τους το 2007
THE LIFO TEAM
 
 