Συναγερμός στο Ντουμπάι: Νεκρός οδηγός από θραύσματα πυραύλου, έπεσαν και σε ουρανοξύστη

Συναγερμός σήμανε στο Ντουμπάι σήμερα, μετά από δύο περιστατικά που ενέτειναν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της πόλης εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το βράδυ του Σαβάτου, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην περιοχή Αλ Μπάσρα στο Ντουμπάι, όταν θραύσματα ιρανικού πυραύλου έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

BREAKING:



🇮🇷🇦🇪 A vehicle was hit in Dubai. pic.twitter.com/xeIOIRWDcM — Arsalan khan (@Arsalan_khan18) March 7, 2026

Την ίδια στιγμή, η πρόσοψη ενός ουρανοξύστη στη μαρίνα του Ντουμπάι υπέστη ζημιές από θραύσματα πυραύλων που είχαν αναχαιτιστεί, γεγονός που οδήγησε σε εκκένωση κτιρίων στην περιοχή.

🚨 Explosions in Dubai Marina & 23 Marina Tower! 🚨



"Multiple blasts reported in Dubai's popular tourist Marina district; smoke rising from 23 Marina skyscraper."



Drone/missile strike suspected; panic as fires erupt, evacuations underway – linked to Iranian retaliation wave.… pic.twitter.com/pdtGuWGE0u — XNews (@Realnews829984) March 7, 2026

Οι ήχοι από τις αναχαιτίσεις και οι προειδοποιήσεις για εισερχόμενους πυραύλους προκάλεσαν αναστάτωση μεταξύ των κατοίκων του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι, οι οποίοι έλαβαν ειδοποιήσεις στα κινητά τους να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

Η κατάσταση αναδεικνύει την αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται με συνεχείς επιθέσεις και στρατιωτικές ενέργειες στην περιοχή.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας μέχρι νεωτέρας.