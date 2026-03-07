ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στο Ντουμπάι: Νεκρός οδηγός από θραύσματα πυραύλου, έπεσαν και σε ουρανοξύστη

Οι κάτοικοι σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι έλαβαν μήνυμα από το 112 - Αναστάτωση από τους ήχους των αναχαιτίσεων

Συναγερμός σήμανε στο Ντουμπάι σήμερα, μετά από δύο περιστατικά που ενέτειναν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της πόλης εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Το βράδυ του Σαβάτου, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του στην περιοχή Αλ Μπάσρα στο Ντουμπάι, όταν θραύσματα ιρανικού πυραύλου έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό του, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Την ίδια στιγμή, η πρόσοψη ενός ουρανοξύστη στη μαρίνα του Ντουμπάι υπέστη ζημιές από θραύσματα πυραύλων που είχαν αναχαιτιστεί, γεγονός που οδήγησε σε εκκένωση κτιρίων στην περιοχή.

Οι ήχοι από τις αναχαιτίσεις και οι προειδοποιήσεις για εισερχόμενους πυραύλους προκάλεσαν αναστάτωση μεταξύ των κατοίκων του Ντουμπάι και του Άμπου Ντάμπι, οι οποίοι έλαβαν ειδοποιήσεις στα κινητά τους να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

Η κατάσταση αναδεικνύει την αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται με συνεχείς επιθέσεις και στρατιωτικές ενέργειες στην περιοχή.

Οι τοπικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας μέχρι νεωτέρας.

 
