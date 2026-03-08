Οι «τοξικοί άνθρωποι» μπορεί να οδηγούν σε πιο γρήγορη γήρανση, σύμφωνα με έρευνα

Είναι γνωστό ότι το να περνάς χρόνο με ανθρώπους που θεωρούνται «τοξικοί», όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ο σχετικός ορισμός, είναι ιδιαίτερα κουραστικό, και όπως φαίνεται επιβλαβές για τη σωματική υγεία.

Σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα, τέτοιες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ενδέχεται να έχουν και μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη σωματική υγεία, ακόμη και να συμβάλλουν στην πρόωρη γήρανση.

Η μελέτη υποστηρίζει ότι οι λεγόμενοι «hasslers», δηλαδή τα άτομα που προκαλούν συνεχώς ένταση, αρνητικά συναισθήματα ή άγχος στο κοινωνικό περιβάλλον των ανθρώπων, μπορεί να επηρεάζουν τη μακροζωία.

Τι έδειξε η έρευνα για τους «τοξικούς ανθρώπους» και το άγχος

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τέτοιοι άνθρωποι μπορεί να είναι φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι ή άλλα άτομα από τον κοινωνικό κύκλο ενός ανθρώπου, τα οποία δημιουργούν επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις ή ψυχολογική πίεση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, σχεδόν το 30% των ανθρώπων έχει τουλάχιστον έναν τέτοιο «δύσκολο» άνθρωπο στο κοινωνικό του δίκτυο.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η συνεχής έκθεση σε αγχωτικές ή συγκρουσιακές κοινωνικές σχέσεις μπορεί να προκαλεί παρατεταμένο στρες, το οποίο με τη σειρά του έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Τρεις στις τέσσερις γυναίκες δεν γνωρίζουν ότι η εμμηνόπαυση μπορεί να προκαλέσει ψυχική νόσο

Το χρόνιο στρες και οι συστάσεις των ειδικών

Το χρόνιο στρες μπορεί να επηρεάσει πολλαπλά συστήματα του οργανισμού, συμβάλλοντας σε φαινόμενα όπως φλεγμονές, επιδείνωση της καρδιαγγειακής υγείας και επιτάχυνση της βιολογικής γήρανσης.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι κοινωνικές σχέσεις αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την υγεία και τη μακροζωία. Θετικές και υποστηρικτικές σχέσεις συνδέονται με καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία, ενώ οι συγκρουσιακές σχέσεις μπορούν να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Η έρευνα υπογραμμίζει έτσι τη σημασία του υγιούς κοινωνικού περιβάλλοντος και της διαχείρισης των σχέσεων που προκαλούν ένταση ή άγχος στην καθημερινότητα.

Με πληροφορίες από Washington Post