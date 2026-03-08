ΔΙΕΘΝΗ
Times για Κύπρο: Ρωσική τεχνολογία πίσω από το drone που χτύπησε τη βρετανική βάση

Έφερε σύστημα πλοήγησης Kometa-B - Εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: philenews.com
Το «drone καμικάζι» που έπληξε τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου την περασμένη εβδομάδα, φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με, ρωσικής τεχνολογίας, στρατιωτικό εξοπλισμό, σύμφωνα με δημοσίευμα των «The Sunday Times».

Το drone έπληξε τη βάση της RAF (Βασιλική Πολεμική Αεροπορία) στο Ακρωτήρι την Κυριακή 1 Μαρτίου, και έφερε σύστημα πλοήγησης Kometa-B, το οποίο είναι ρωσικής κατασκευής. Συγκεκριμένα, πρόκειται για εξάρτημα που είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα οποία αναχαίτισαν οι ουκρανικές αεράμυνες τον περασμένο Δεκέμβριο.

Οι βρετανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ήδη στείλει τα εξαρτήματα που ανακτήθηκαν από το drone σε εργαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο για περαιτέρω ανάλυση. Εκτιμάται ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από μαχητές της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Κύπρος: Ο ρόλος της Ρωσίας στη νέα σύγκρουση της Μέσης Ανατολής

Οι αποκαλύψεις έρχονται μετά από αναφορές ότι η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων για την τοποθεσία αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών.

Το Σάββατο, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αντρέι Κέλιν, δήλωσε ότι η χώρα του «δεν είναι ουδέτερη» στον πόλεμο και ότι η στάση της Μόσχας είναι «υποστηρικτική προς το Ιράν».

Παράλληλα στο δημοσίευμα τονίζεται πως υπάρχουν ανησυχίες ότι βρετανικά στρατιωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων δύο ελικοπτέρων Wildcat που έφτασαν στην Κύπρο την Παρασκευή, ενδέχεται να αποτελέσουν στόχο ιρανικών δυνάμεων ή συμμάχων τους στον Λίβανο και την Υεμένη, βασισμένων σε ρωσικές πληροφορίες στόχευσης.

Ο αρχηγός των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, Sir Richard Knighton, δήλωσε ότι «δεν έχει καμία αμφιβολία» πως η Ρωσία μεταβιβάζει πληροφορίες στο Ιράν. «Πρόκειται για έναν άξονα που πρέπει να καταγγείλουμε. Η συνεργασία Ιράν και Ρωσίας κάνει τις δυνάμεις τους πιο ικανές και πιο επικίνδυνες», είπε.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η επίθεση στο Ακρωτήρι εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο από «ομάδα ευθυγραμμισμένη με το Ιράν», με τις εκτιμήσεις να δείχνουν τη Χεζμπολάχ.

Με πληροφορίες από The Times

