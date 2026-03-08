ΔΙΕΘΝΗ
Savannah Guthrie: Αναπάντητα ερωτήματα καθώς η αναζήτηση της μητέρας της μπαίνει σε νέο μήνα

Ειδικοί σε τέτοιες υποθέσεις τονίζουν ότι όσο περνάει ο χρόνος, μειώνονται οι πιθανότητες να βρεθεί ζωντανή η 84χρονη, κυρίως λόγω των προβλημάτων υγείας της

Φωτ. ο άνδρας που καταγράφηκε έξω από το σπίτι της μητέρας της την ημέρα που εξαφανίστηκε / Guardian
Περισσότερο από ένας μήνας έχει περάσει από τη μυστηριώδη εξαφάνιση της 84χρονης Nancy Guthrie, μητέρας της τηλεπαρουσιάστριας Savannah Guthrie, και τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση παραμένουν αναπάντητα.

Η Savannah δήλωσε ότι η μητέρα της φέρεται να «απήχθη μέσα στη νύχτα από το κρεβάτι της», με τελευταία φορά που εθεάθη να είναι στις 31 Ιανουαρίου, μετατρέποντας τη μικρή συνοικία στο Τούσον της Αριζόνα σε επίκεντρο της δημοσιότητας.

Η εξαφάνιση της έχει προκαλέσει πάνω από 3.000 κλήσεις από πολίτες προς τις αρχές, δημόσιες εκκλήσεις και δάκρυα από την Savannah, αινιγματικά σημειώματα λύτρων και αιτήματα σε Bitcoin, ενώ διαδικτυακοί ερευνητές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν τα γεγονότα.

Παρά τις φωτογραφίες του φερόμενου απαγωγέα και τις εξετάσεις DNA σε γάντια που βρέθηκαν κοντά στον τόπο της εξαφάνισης, η υπόθεση παραμένει χωρίς συλλήψεις ή καταγεγραμμένο ύποπτο. Οι αρχές έχουν αναφέρει ότι βρέθηκαν σταγόνες αίματος στα σκαλοπάτια της εισόδου του σπιτιού, ενώ ο φερόμενος απαγωγέας, ένας μασκοφορεμένος άνδρας με γάντια, αφαίρεσε την κάμερα της πόρτας που κατέγραψε τη σύντομη εμφάνισή του.

Ειδικοί σε τέτοιες υποθέσεις τονίζουν ότι όσο περνάει ο χρόνος, μειώνονται οι πιθανότητες να βρεθεί ζωντανή η 84χρονη, κυρίως λόγω των προβλημάτων υγείας της. Ο αναλυτής εγκληματολογίας Joseph Scott Morgan εξηγεί ότι «δεν πρόκειται για απώλεια ενδιαφέροντος, αλλά για φθίνουσα ελπίδα», προσθέτοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται κανονικά και δεν πρόκειται να χαρακτηριστεί “cold case”.

Η οικογένεια Guthrie, με τη Savannah να ηγείται, έχει απευθυνθεί δημόσια στον φερόμενο απαγωγέα, προσφέροντας χρηματικό έπαθλο 1 εκατομμυρίου δολαρίων, επιπλέον των 100.000 που προσφέρει το FBI, ζητώντας αποδείξεις ζωής και πληροφορίες για την τύχη της Nancy.

Λίγες ημέρες μετά την έναρξη της αναζήτησης, η δημοσίευση βίντεο με τον ύποπτο έδινε την ελπίδα για λύση, αλλά μέχρι στιγμής τα στοιχεία δεν έχουν οδηγήσει σε αποτελέσματα.

Η υπόθεση της Nancy Guthrie παραμένει ένα από τα πιο μυστηριώδη και συγκλονιστικά εγκλήματα των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από BBC

