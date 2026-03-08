ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Γιατί τα μικρότερα αδέλφια έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αλλεργίας στα φιστίκια - Τα αποτελέσματα νέας έρευνας

Τα αποτελέσματα της «LEAP Siblings Study», που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Αλλεργίας, Άσθματος και Ανοσολογίας

The LiFO team
The LiFO team
ΕΡΕΥΝΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Facebook Twitter
Τι έδειξε νέα έρευνα για την αλλεργία στα φυστίκια στα μικρότερα παιδιά μιας οικογένειας / Φωτ.: Unsplash
0

Σε ποια περίπτωση τα μικρότερα αδέλφια έχουν αυξημένο κίνδυνο αλλεργίας στο φιστίκι;

Την απάντηση έδωσε μια έρευνα παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Αλλεργίας, Άσθματος και Ανοσολογίας (AAAAI) το 2026.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης «LEAP Siblings Study», τα μικρότερα αδέλφια παιδιών που τρώνε φιστίκια έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν αλλεργία στα φιστίκια. Ο κίνδυνος όμως μειώνεται σημαντικά, εάν τα παιδιά δοκιμάσουν φιστίκια μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής τους.

«Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα μικρότερα αδέλφια των συμμετεχόντων στη μελέτη LEAP διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ευαισθησίας και αλλεργίας στα φιστίκια, όταν τα μικρότερα αδέλφια δεν εντάσσουν τα φιστίκια στη διατροφή τους κατά το πρώτο έτος της ζωής τους, ενώ μέλη της οικογένειάς τους τα κατανάλωναν», δήλωσε η κύρια συγγραφέας Michelle Huffaker

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος

Η Huffaker σημειώνει, ότι ο κίνδυνος αυτός «ήταν ακόμη μεγαλύτερος για τα μικρότερα αδέλφια με έκζεμα», εξηγώντας πως τα ευρήματα ενισχύουν τη θεωρία «ότι η αλλεργία στα φιστίκια μπορεί να αναπτυχθεί με την έκθεση του δέρματος στα φιστίκια και ότι αυτός ο κίνδυνος μπορεί να ξεπεραστεί με την εισαγωγή των φιστικιών στη διατροφή σε νεαρή ηλικία».

Για τη μελέτη αυτή, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα σχετικά με τα μικρότερα αδέλφια και την έκθεση τους στα φιστίκια μέσα στο περιβάλλον που μεγαλώνουν.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι εάν ένα βρέφος μεγαλώνει σε σπίτι όπου γίνεται κατανάλωση φιστικιών αλλά δεν τα δοκιμάζει, αυξάνεται ο κίνδυνος αλλεργίας και πως αν δοκιμάσει φιστίκια νωρίς (μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής του), ο κίνδυνος μειώνεται αρκετά.

Με πληροφορίες από Αμερικανική Ακαδημία Αλλεργίας, Άσθματος και Ανοσολογίας, aaaai.org

 
 
 
Τech & Science

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΠΑΤΗ

Τech & Science / Microsoft: Βορειοκορεάτες χρησιμοποιούν AI για να ξεγελούν δυτικές εταιρείες και να προσλαμβάνονται

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αποκρύπτουν την ταυτότητα των δήθεν υποψηφίων, οι οποίοι στη συνέχεια διοχετεύουν τους μισθούς τους προς τη Βόρεια Κορέα
THE LIFO TEAM
ΣΕΛΗΝΗ ΦΕΓΓΑΡΙ ΡΕΒΙΘΙΑ

Τech & Science / Επιστήμονες καλλιέργησαν ρεβίθια σε προσομοιωμένο σεληνιακό χώμα

Το σεληνιακό έδαφος δεν υποστηρίζει την υγιή ανάπτυξη των φυτών, καθώς περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις ορισμένων μετάλλων, δεν επιτρέπει στο νερό να φιλτράρεται εύκολα και δεν διαθέτει το μικροβίωμα που βρίσκεται στα γήινα εδάφη
THE LIFO TEAM
ΕΓΚΥΟΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Τech & Science / Έρευνα: Οι γυναίκες χάνουν φαιά ουσία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Πρόσφατη μελέτη, η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, δείχνει ότι η εγκυμοσύνη επηρεάζει σημαντικά τη δομή του εγκεφάλου και προσφέρει νέα στοιχεία για τις νευρολογικές αλλαγές στις μέλλουσες μητέρες
THE LIFO TEAM
Ο Ben Affleck ίδρυσε αθόρυβα εταιρεία ΑΙ για σκηνοθέτες και μόλις την αγόρασε το Netflix

Τech & Science / Ο Ben Affleck ίδρυσε αθόρυβα εταιρεία ΑΙ για σκηνοθέτες και μόλις την αγόρασε το Netflix

Το Netflix αγόρασε την εταιρεία ΑΙ που είχε ιδρύσει ο Μπεν Άφλεκ για σκηνοθέτες, φέρνοντας την τεχνητή νοημοσύνη από τη θεωρία κατευθείαν στο εσωτερικό της κινηματογραφικής παραγωγής.
THE LIFO TEAM
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΠΑ ANTHROPIC

Τech & Science / Anthropic και Πεντάγωνο ξανά σε διαπραγματεύσεις για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από τον στρατό

Προ ολίγων ημερών η εταιρεία ήλθε σε ρήξη με την κυβέρνηση Τραμπ - Απαίτησε διαβεβαιώσεις ότι τα AI μοντέλα της δεν θα χρησιμοποιηθούν για «μαζική επιτήρηση Αμερικανών πολιτών» ή «ανάπτυξη αυτόνομων οπλικών συστημάτων»
THE LIFO TEAM
 
 