Γιατί τα μικρότερα αδέλφια έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αλλεργίας στα φιστίκια - Τα αποτελέσματα νέας έρευνας

Σε ποια περίπτωση τα μικρότερα αδέλφια έχουν αυξημένο κίνδυνο αλλεργίας στο φιστίκι;

Την απάντηση έδωσε μια έρευνα παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Αλλεργίας, Άσθματος και Ανοσολογίας (AAAAI) το 2026.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης «LEAP Siblings Study», τα μικρότερα αδέλφια παιδιών που τρώνε φιστίκια έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν αλλεργία στα φιστίκια. Ο κίνδυνος όμως μειώνεται σημαντικά, εάν τα παιδιά δοκιμάσουν φιστίκια μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής τους.

«Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα μικρότερα αδέλφια των συμμετεχόντων στη μελέτη LEAP διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ευαισθησίας και αλλεργίας στα φιστίκια, όταν τα μικρότερα αδέλφια δεν εντάσσουν τα φιστίκια στη διατροφή τους κατά το πρώτο έτος της ζωής τους, ενώ μέλη της οικογένειάς τους τα κατανάλωναν», δήλωσε η κύρια συγγραφέας Michelle Huffaker

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος

Η Huffaker σημειώνει, ότι ο κίνδυνος αυτός «ήταν ακόμη μεγαλύτερος για τα μικρότερα αδέλφια με έκζεμα», εξηγώντας πως τα ευρήματα ενισχύουν τη θεωρία «ότι η αλλεργία στα φιστίκια μπορεί να αναπτυχθεί με την έκθεση του δέρματος στα φιστίκια και ότι αυτός ο κίνδυνος μπορεί να ξεπεραστεί με την εισαγωγή των φιστικιών στη διατροφή σε νεαρή ηλικία».

Για τη μελέτη αυτή, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα σχετικά με τα μικρότερα αδέλφια και την έκθεση τους στα φιστίκια μέσα στο περιβάλλον που μεγαλώνουν.

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι εάν ένα βρέφος μεγαλώνει σε σπίτι όπου γίνεται κατανάλωση φιστικιών αλλά δεν τα δοκιμάζει, αυξάνεται ο κίνδυνος αλλεργίας και πως αν δοκιμάσει φιστίκια νωρίς (μέσα στον πρώτο χρόνο της ζωής του), ο κίνδυνος μειώνεται αρκετά.

Με πληροφορίες από Αμερικανική Ακαδημία Αλλεργίας, Άσθματος και Ανοσολογίας, aaaai.org