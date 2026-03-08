Ντόναλντ Τραμπ: «Ο επόμενος Αγιατολάχ του Ιράν δεν θα κρατήσει πολύ χωρίς την έγκρισή μου»

Με το Ιράν να μην ανακοινώνει ακόμη το όνομα του επόμενου Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη της χώρας (Αγιατολάχ), ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του πως δεν «θα μείνει πολύ στην εξουσία» εάν δεν πάρει την έγκρισή του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν «δεν θα κρατήσει πολύ» αν δεν λάβει πρώτα την έγκριση της Ουάσιγκτον.

Σε συνέντευξή του στο ABC News την Κυριακή, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να έχουν λόγο για το ποιος θα αναλάβει την ηγεσία της χώρας.

«Θα πρέπει να πάρει έγκριση από εμάς», δήλωσε. «Αν δεν πάρει την έγκριση μας, δεν θα κρατήσει πολύ. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουμε σε δέκα χρόνια και να αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα, όταν ίσως δεν υπάρχει ένας πρόεδρος σαν εμένα για να το αντιμετωπίσει».

Ντόναλντ Τραμπ: Στόχος να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι στόχος είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Δεν θέλω σε πέντε χρόνια να πρέπει να ξανακάνουμε το ίδιο πράγμα ή, ακόμη χειρότερα, να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», είπε. Όταν ρωτήθηκε αν θα ενέκρινε έναν ηγέτη που έχει δεσμούς με το σημερινό ιρανικό καθεστώς, ο Τραμπ απάντησε ότι δεν το αποκλείει.

«Θα μπορούσα, ναι. Αν πρόκειται να επιλεγεί ένας καλός ηγέτης, θα το έκανα. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να πληρούν τα κριτήρια», δήλωσε. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι το Ιράν σχεδίαζε να επεκτείνει την επιρροή του σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Είναι σαν μία Λερναία Ύδρα. Σχεδίαζαν να επιτεθούν και να καταλάβουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή» περιέγραψε για τις βλέψεις του Ιράν στη Μέση Ανατολή.

Ντόναλντ Τραμπ: Το σενάριο χερσαίας «εισβολής» στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο αποστολής ειδικών δυνάμεων για την κατάληψη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν: «Όλα είναι στο τραπέζι. Τα πάντα», τόνισε.

Αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν διαθέτει πλέον αρκετό εμπλουτισμένο ουράνιο ώστε να φτάσει σε επίπεδο κατάλληλο για πυρηνικά όπλα σε λιγότερο από δέκα ημέρες.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, μεγάλο μέρος του υλικού βρίσκεται σε εγκαταστάσεις που έχουν ήδη βομβαρδιστεί στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Midnight Hammer», μεταξύ άλλων στις εγκαταστάσεις Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό.

Όταν ρωτήθηκε πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις.

«Δεν ξέρω. Ποτέ δεν κάνω προβλέψεις. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαστε μπροστά από το χρονοδιάγραμμα, τόσο σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική αποτελεσματικότητα όσο και τον χρόνο», ανέφερε.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι εκτιμά πως ο πόλεμος θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες.

Με πληροφορίες από ABC News

