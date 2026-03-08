Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Καταρρέει η παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς οι εξελίξεις στα στενά του Στενά του Ορμούζ αρχίζουν να επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η διαταραχή στη ναυσιπλοΐα σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους του πλανήτη, τα Στενά του Ορμούζ, έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις εξαγωγές πετρελαίου της Ιράκ, με την παραγωγή από τα βασικά νότια κοιτάσματα να καταγράφει δραματική πτώση.

Σύμφωνα με το Reuters, η ιρακινή παραγωγή πετρελαίου μειώθηκε περίπου κατά 70%, φτάνοντας μόλις τα 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς η χώρα αδυνατεί να εξάγει αργό μέσω των στενών. Πριν από την κρίση, η παραγωγή ανερχόταν περίπου στα 4,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά «σημεία συμφόρησης» στον κόσμο, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, ενώ το Ιράν έχει στο παρελθόν απειλήσει ότι θα βάλει φωτιά σε πλοία που θα επιχειρήσουν να περάσουν από το στενό θαλάσσιο πέρασμα.

Στενά του Ορμούζ: Ανησυχία για τα ελληνικά πλοία

Η επιδείνωση της κατάστασης προκαλεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των ελληνικών πλοίων και των ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 32 πλοία ελληνικής σημαίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εμπόλεμη ζώνη, στην Αραβική Θάλασσα, τον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

Ο συνολικός αριθμός των πλοίων ελληνικών συμφερόντων που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή και στα Στενά του Ορμούζ φτάνει τα 160, ενώ περίπου 85 Έλληνες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο.

Σε 10 πλοία που βρίσκονται αντιμέτωπα με τις πιο επικίνδυνες συνθήκες έχει ενεργοποιηθεί ειδικό πρωτόκολλο αυστηρών μέτρων ασφαλείας.