ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Καταρρέει η παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Πτώση 70% στην παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ, αλλά και φόβοι για την ασφάλεια ελληνικών πλοίων

The LiFO team
The LiFO team
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Καταρρέει η παραγωγή πετρελαίου του Ιράκ λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ Facebook Twitter
Φωτ. Getty Images
0

Η ένταση στον Περσικό Κόλπο κλιμακώνεται επικίνδυνα, καθώς οι εξελίξεις στα στενά του Στενά του Ορμούζ αρχίζουν να επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η διαταραχή στη ναυσιπλοΐα σε έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους του πλανήτη, τα Στενά του Ορμούζ, έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις εξαγωγές πετρελαίου της Ιράκ, με την παραγωγή από τα βασικά νότια κοιτάσματα να καταγράφει δραματική πτώση.

Σύμφωνα με το Reuters, η ιρακινή παραγωγή πετρελαίου μειώθηκε περίπου κατά 70%, φτάνοντας μόλις τα 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς η χώρα αδυνατεί να εξάγει αργό μέσω των στενών. Πριν από την κρίση, η παραγωγή ανερχόταν περίπου στα 4,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά «σημεία συμφόρησης» στον κόσμο, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, ενώ το Ιράν έχει στο παρελθόν απειλήσει ότι θα βάλει φωτιά σε πλοία που θα επιχειρήσουν να περάσουν από το στενό θαλάσσιο πέρασμα.



Στενά του Ορμούζ: Ανησυχία για τα ελληνικά πλοία

Η επιδείνωση της κατάστασης προκαλεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των ελληνικών πλοίων και των ναυτικών που βρίσκονται στην περιοχή.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 32 πλοία ελληνικής σημαίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εμπόλεμη ζώνη, στην Αραβική Θάλασσα, τον Περσικό Κόλπο και τον Κόλπο του Ομάν.

Ο συνολικός αριθμός των πλοίων ελληνικών συμφερόντων που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή και στα Στενά του Ορμούζ φτάνει τα 160, ενώ περίπου 85 Έλληνες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο.

Σε 10 πλοία που βρίσκονται αντιμέτωπα με τις πιο επικίνδυνες συνθήκες έχει ενεργοποιηθεί ειδικό πρωτόκολλο αυστηρών μέτρων ασφαλείας.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ιράν: Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των πολιτών μετά τις σφοδρές επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Διεθνή / Ιράν: Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των πολιτών μετά τις σφοδρές επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος προειδοποιεί για τοξικούς ρύπους και όξινη βροχή, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους για να αποφύγουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία
THE LIFO TEAM
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 400 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 400 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο

Μάρτυρες περιγράφουν εικόνες βιβλικής καταστροφής - Σπίτια γκρεμισμένα, τεράστιες τρύπες στο έδαφος, προσωπικά αντικείμενα των πολιτών διάσπαρτα στα συντρίμμια
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιράν: Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των πολιτών μετά τις σφοδρές επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Διεθνή / Ιράν: Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των πολιτών μετά τις σφοδρές επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος προειδοποιεί για τοξικούς ρύπους και όξινη βροχή, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους για να αποφύγουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία
THE LIFO TEAM
«Τέλος μιας εποχής»: Ο θάνατος Χαμενεΐ θεωρείται για το Ιράν μια στιγμή αντίστοιχη με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου

Διεθνή / «Τέλος μιας εποχής»: Ο θάνατος Χαμενεΐ θεωρείται για το Ιράν μια στιγμή αντίστοιχη με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου

Την ώρα που η Συνέλευση των Ειδικών φέρεται να έχει ήδη ορίσει το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Χαμενεΐ, αναλυτές εκτιμούν ότι η απώλεια της πιο ισχυρής προσωπικότητας του ιρανικού καθεστώτος, ενδέχεται να σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την Ισλαμική Δημοκρατία
THE LIFO TEAM
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 400 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 400 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο

Μάρτυρες περιγράφουν εικόνες βιβλικής καταστροφής - Σπίτια γκρεμισμένα, τεράστιες τρύπες στο έδαφος, προσωπικά αντικείμενα των πολιτών διάσπαρτα στα συντρίμμια
THE LIFO TEAM
Τελ Αβίβ: Πύραυλος χτυπά την πόλη εν μέσω ζωντανής μετάδοσης – Σχεδόν 2.000 τραυματίες σε νοσοκομεία

Διεθνή / Τελ Αβίβ: Πύραυλος χτυπά την πόλη εν μέσω ζωντανής μετάδοσης – Σχεδόν 2.000 τραυματίες σε νοσοκομεία

Το σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε πριν προλάβει να διακοπεί η σύνδεση - Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η σύγκρουση δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης
THE LIFO TEAM
Guardian: «Ένα πολύ επικίνδυνο άτομο» - Ο Πιτ Χέγκσεθ φαίνεται να πανηγυρίζει τη σφαγή στον πόλεμο με το Ιράν

Διεθνή / Guardian: «Ένα πολύ επικίνδυνο άτομο» - Ο Πιτ Χέγκσεθ φαίνεται να πανηγυρίζει τη σφαγή στον πόλεμο με το Ιράν

Αναλυτές εξηγούν μεταξύ άλλων ότι η ρητορική και η ιδεολογία του, μετατρέπουν έναν πολιτικό πόλεμο σε σχεδόν «ιερό πόλεμο» χριστιανικής προπαγάνδας ενάντια στο Ιράν
THE LIFO TEAM
OXI - Κέιτ Μίντλετον: Η φήμη που είχε διαψεύσει για τη σχέση της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στην πρώτη τους συνέντευξη

Διεθνή / Κέιτ Μίντλετον: Η φήμη που διέψευσε για τη σχέση της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στην πρώτη τους συνέντευξη

Στη συνέντευξη τους με αφορμή τον αρραβώνα τους το 2010, είχαν μιλήσει για τις φήμες που υπήρχαν τότε για τη σχέση τους, για την πρόταση γάμου, αλλά και για τον σύντομο χωρισμό τους το 2007
THE LIFO TEAM
 
 