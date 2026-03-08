Η «μεταμόρφωση» του Ντόναλντ Τραμπ από ειρηνιστή πρόεδρο σε ηγέτη πολέμου

Την Παρασκευή το απόγευμα, ενώ το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One κατευθυνόταν προς το Τέξας, ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την έναρξη στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε παρουσιαστεί ως ο «πρόεδρος της ειρήνης», επικρίνοντας τις «αιώνιες πολεμικές επιχειρήσεις» των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και επιδιώκοντας το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Ωστόσο, η πορεία του προς την επιχείρηση Epic Fury δείχνει μια θεαματική στροφή. Από την αποφυγή μεγάλων πολεμικών επιχειρήσεων σε μια πλήρη στρατιωτική επίθεση, αξιοποιώντας την υπεροχή των αμερικανικών δυνάμεων στον αέρα.

Από τα γεγονότα της πρώτης θητείας, όπως οι βομβαρδισμοί ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, ο Τραμπ είχε ήδη δείξει ότι δεν απέφευγε εντελώς τη στρατιωτική δράση.

Η επιχείρηση απαγωγής του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα ενίσχυσε περαιτέρω την αυτοπεποίθησή του, παρουσιάζοντας τις στρατιωτικές δράσεις ως θεαματικά επιτυχημένες.





Ντόναλντ Τραμπ: Στρατιωτικές προετοιμασίες και συμμαχίες

Η απόφαση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, επηρεάστηκε σημαντικά από διεθνείς παράγοντες. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνέβαλε στην πειθώ του Τραμπ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ενώ ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν τον ενθάρρυνε τηλεφωνικά να δράσει στρατιωτικά, παράλληλα με δημόσιες εκκλήσεις για ειρηνική λύση.

Οι ΗΠΑ είχαν ήδη συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από την εποχή του Μπους και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σχεδιάστηκαν από κοινού με το Ισραήλ, με λεπτομέρειες στόχευσης και χρήση προηγμένων τεχνολογιών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Η επίθεση Epic Fury ξεκίνησε στις 1:15 π.μ. ώρα Φλόριντα (9:45 π.μ. ώρα Ιράν). Περισσότεροι από 100 αμερικανικά αεροσκάφη και πάνω από 30 ισραηλινά πυραυλικά πλήγματα στόχευσαν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και κορυφαίους αξιωματούχους, προκαλώντας μαζικές απώλειες μέσα σε λίγα λεπτά. Η επιχείρηση περιελάμβανε επίσης εκτόξευση Tomahawk από θάλασσα και στόχευσε περισσότερους από 1.000 στόχους μέσα στις πρώτες 24 ώρες.

Ο Τραμπ παρουσίασε την επίθεση ως ευκαιρία για τον ιρανικό λαό, να ανατρέψει το 47χρονο καθεστώς και να αναλάβει την εξουσία.

Παρά την κλιμάκωση της στρατιωτικής δράσης, το κυβερνητικό αφήγημα των ΗΠΑ πλέον περιορίζει τις δημόσιες αναφορές για αλλαγή καθεστώτος, ενώ ο Τραμπ συνεχίζει να επιμένει στην αποφασιστικότητα του, επικαλούμενος την «σχεδόν απεριόριστη προμήθεια όπλων» που διαθέτει.

Μετά την ομιλία του για την ενεργειακή κυριαρχία των ΗΠΑ, ο Τραμπ επέστρεψε στο Mar-a-Lago, όπου παρακολούθησε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και συντόνισε περαιτέρω δράσεις.

Το γεγονός υπογραμμίζει την πλήρη στροφή του από τον «πρόεδρο της ειρήνης» στον ηγέτη που επιλέγει πολεμικές λύσεις για διεθνείς συγκρούσεις, επαναφέροντας τη χώρα σε στρατιωτική δράση με παγκόσμιες συνέπειες.

Με πληροφορίες από Guardian