Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Η μυστική διαμονή του στο Λονδίνο με πράκτορα που είχε κατηγορηθεί για δολοφονίες

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, θεωρείται βάσει διαρροών πως θα αντικαταστήσει τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ, στη θέση του Ανώτατου Θρησκευτικού Ηγέτη του Ιράν.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ χαρακτηρίζεται ως ένα άγνωστο, για τα δυτικά πρότυπα, πρόσωπο, ωστόσο δημοσιεύματα βρετανικών μέσων ενημέρωσης αποκαλύπτουν πως φέρεται να είχε πραγματοποιήσει μια μυστική και πολυτελή παραμονή στο Λονδίνο το 1998, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το ιρανικό καθεστώς και κόστισε περίπου 1 εκατομμύριο λίρες.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις που δημοσίευσε η Telegraph, ο Χαμενεΐ ταξίδεψε τότε στη βρετανική πρωτεύουσα μαζί με τη σύζυγό του Ζάχρα Χαντάντ-Αντέλ, η οποία υποβλήθηκε σε θεραπεία γονιμότητας. Λίγους μήνες αργότερα, το ζευγάρι απέκτησε τον γιο του Μπαγκέρ, που κάποιοι αποκαλούσαν ειρωνικά «το παιδί του ενός εκατομμυρίου λιρών», λόγω του κόστους της παραμονής στο Λονδίνο.

Οι αποκαλύψεις βασίζονται σε διαρροές από αποστάτη του καθεστώτος, καθώς και σε καταγραφές πολύωρων ανακρίσεων πολιτικών κρατουμένων από το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών.

🔴 In 1998, members of Ali Khamenei’s family landed at Heathrow, accompanied by 20 bodyguards and a murderer.



Mojtaba Khamenei would remain in London for two months as part of a £1m stay at a luxury hotel, bankrolled by the Iranian regime.



Find out about his stay here 👇… pic.twitter.com/HdbgEDWDez — The Telegraph (@Telegraph) March 7, 2026

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Η αποστολή στο Λονδίνο

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 1998. Μέλη της οικογένειας Χαμενεΐ έφτασαν στο αεροδρόμιο Χίθροου συνοδευόμενα από περίπου 20 σωματοφύλακες, καθώς και από έναν άνθρωπο που αργότερα κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε δολοφονίες αντιφρονούντων.

Η αποστολή εγκαταστάθηκε για δύο μήνες στο πολυτελές ξενοδοχείο Sheraton Grand στο Park Lane, όπου νοικιάστηκε ολόκληρος όροφος. Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης τρεις οικιακές βοηθοί της συζύγου του, η μητέρα της και δύο ακόμη βοηθοί της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, το ταξίδι στο Λονδίνο οργανώθηκε με τη βοήθεια του Σαΐντ Εμαμί, υψηλόβαθμου στελέχους του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών.

Ο Εμαμί είχε σπουδάσει στις ΗΠΑ πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, αλλά αργότερα επέστρεψε στο Ιράν και εντάχθηκε στις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας.

Θεωρείται ότι είχε άμεση ή έμμεση εμπλοκή σε μια σειρά από δολοφονίες διανοουμένων και πολιτικών αντιφρονούντων τη δεκαετία του 1990, οι οποίες είναι γνωστές ως «αλυσιδωτές δολοφονίες» του Ιράν.

Ο ίδιος συνελήφθη αργότερα, κατηγορήθηκε για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ και του Ισραήλ και το 1999 φέρεται να αυτοκτόνησε με δηλητήριο ενώ βρισκόταν υπό κράτηση. Πολλοί Ιρανοί αντιφρονούντες, ωστόσο, πιστεύουν ότι σκοτώθηκε από το καθεστώς για να προστατευθούν άλλοι αξιωματούχοι.

Οι αποκαλύψεις από ανακρίσεις

Η σύζυγος του Εμαμί, Φαχιμέ Ντόρι Νογοράνι, η οποία συνελήφθη επίσης για κατασκοπεία, ανέφερε στις ανακρίσεις της ότι ο σύζυγός της είχε στενή σχέση με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και συμμετείχε στο ταξίδι στο Λονδίνο.

Σε καταγραφή της ανάκρισης φέρεται να λέει: «Ο κύριος Μοτζτάμπα και η μητέρα του συμπάθησαν πολύ τον Σαΐντ λόγω του χαρακτήρα του. Ακόμη και πριν από τη σύλληψή του, ο ίδιος ο Μοτζτάμπα τον καλούσε συχνά λέγοντας: “Γιατί δεν έρχεσαι να περάσουμε χρόνο μαζί;”».

Τα βίντεο των ανακρίσεων, που φέρεται να ξεπερνούν τις 300 ώρες, δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο από πρόσωπα που συνδέονται με τον πρώην πρόεδρο του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, ο οποίος είχε συγκρουστεί πολιτικά με τον Αλί Χαμενεΐ.

Με πληροφορίες από Telegraph