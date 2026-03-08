ΔΙΕΘΝΗ
Βίντεο δείχνει τον Πούτιν να βήχει συνεχώς για 30 δευτερόλεπτα

Το βίντεο φαίνεται πως διέρρευσε καταλάθος από το Κρεμλίνο

Η στιγμή που ο Ρώσος πρόεδρος βήχει συνεχώς / X
Ένα βίντεο που διέρρευσε από το Κρεμλίνο, δείχνει τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν να δυσκολεύεται να μιλήσει και να βήχει για περίπου 30 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια μαγνητοσκοπημένου μηνύματος για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Στο απόσπασμα, που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο για λίγα λεπτά πριν διαγραφεί, ο Ρώσος πρόεδρος σταματά ξαφνικά να μιλά, πιάνει τον λαιμό του και αρχίζει να καθαρίζει τον λαιμό του και να βήχει.

Ο 73χρονος Πούτιν ακούγεται να λέει στο βίντεο: «Ξέρετε, αφήστε με να το πω ξανά αυτό, γιατί ο λαιμός μου είναι λίγο ερεθισμένος. Παραλίγο να αρχίσω να βήχω. Μιλάω πολύ σήμερα».

Βλαντίμιρ Πούτιν: Το βίντεο δημοσιεύτηκε ξανά σε «διορθωμένη» μορφή

Το αρχικό βίντεο ανέβηκε κατά λάθος στο κανάλι του Κρεμλίνου στο Telegram και παρέμεινε εκεί για περίπου τέσσερα λεπτά πριν αφαιρεθεί χωρίς καμία εξήγηση.

Περίπου 20 λεπτά αργότερα, η υπηρεσία Τύπου της ρωσικής προεδρίας δημοσίευσε μια μονταρισμένη εκδοχή του βίντεο, η οποία είχε περίπου τη μισή διάρκεια και στην οποία ο Πούτιν εμφανίζεται να μιλά κανονικά.

Στο τελικό μήνυμα, ο Ρώσος πρόεδρος επαινεί τις γυναίκες για την ικανότητά τους να «γοητεύουν με την ομορφιά και τη χάρη τους, ενώ παράλληλα δείχνουν εργατικότητα, αποφασιστικότητα και αντοχή».

Βλαντίμιρ Πούτιν: Υποψίες για σκόπιμη διαρροή

Ορισμένοι φιλορωσικοί σχολιαστές υποστήριξαν ότι το βίντεο μπορεί να δημοσιεύτηκε σκόπιμα για να πλήξει την εικόνα του Ρώσου προέδρου.

Ο Ρώσος μπλόγκερ Λεβ Βερσίνιν έγραψε στο Telegram: «Όποιος γνωρίζει έστω και λίγο τη διαδικασία στο παρασκήνιο θα επιβεβαιώσει ότι αυτό δεν θα έπρεπε να είναι δυνατό. Δεν θα μπορούσαν να το δημοσιεύσουν χωρίς έλεγχο. Σε συστημικούς όρους μοιάζει με εξέγερση».

Ο Ουκρανός δημοσιογράφος Ντένις Καζάνσκι υποστήριξε ότι το βίντεο ίσως διέρρευσε σκόπιμα: «Προσπαθείς να παρουσιαστείς ως νέος και δυνατός ηγέτης και μετά διαρρέει ένα βίντεο και καταρρέει όλη η εικόνα σου», έγραψε.

Αξίζει να ειπωθεί πως η υγεία του Πούτιν αποτελεί εδώ και χρόνια αντικείμενο έντονων φημών, με ανεπιβεβαίωτους ισχυρισμούς ότι έχει αντιμετωπίσει προβλήματα όπως Πάρκινσον, καρκίνο ή νευρολογικές διαταραχές.

Δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, ωστόσο, έχουν κατά καιρούς δηλώσει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής ασθένειας.

Με πληροφορίες από Telegraph

