ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιράν: «Νιώθουμε ότι πνιγόμαστε» - Κάτοικος της Τεχεράνης περιγράφει το χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

«Είδα την έκρηξη να φωτίζει τον ουρανό. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. Έμοιαζε με το τέλος του κόσμου» περιέγραψε

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ ΙΣΡΑΗΛ Facebook Twitter
Άτομα εργάζονται στην Τεχεράνη κάτω από δύσκολες, για τη ζωή, συνθήκες / EPA
0

Την κατάσταση και την ποιότητα του αέρα στην ατμόσφαιρα της Τεχεράνης, μετά τις χθεσινές (7/3) επιθέσεις του Ισραήλ σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, περιέγραψε κάτοικος της ιρανικής πρωτεύουσας

Μιλώντας στο CNN την Κυριακή, ο κάτοικος ανέφερε ότι μετά τα χτυπήματα σημειώθηκε τεράστια έκρηξη και δημιουργήθηκε μια τεράστια πύρινη σφαίρα στον ουρανό της πόλης: «Η πόλη είναι σκοτεινή, ο ουρανός είναι μαύρος», είπε χαρακτηριστικά.

«Επιπλέον έχει συννεφιά και είναι όλα σκοτεινά, οπότε νιώθουμε σαν να πνιγόμαστε». Όπως περιέγραψε μάλιστα, η έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα φώτισε ολόκληρο τον ουρανό της Τεχεράνης.

Ιράν: «Έμοιαζε με το τέλος του κόσμου»

«Είδα την έκρηξη να φωτίζει τον ουρανό. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο. Έμοιαζε με το τέλος του κόσμου ή με το πώς φαντάζομαι την κόλαση», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά ξέσπασε κοντά στο σπίτι του.

«Η πυρκαγιά ήταν κοντά στο σπίτι μας. Νομίζω ότι είναι καθαρή τύχη που είμαστε καλά αυτή τη στιγμή», είπε.

Νωρίτερα, δημοσιογράφοι του CNN που βρίσκονται στην Τεχεράνη μετέδωσαν ότι η πόλη ξύπνησε το πρωί κάτω από έναν ουρανό γεμάτο πυκνά μαύρα σύννεφα, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφηκε ακόμη και σκούρο, μολυσμένο νερό βροχής μετά τα πλήγματα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποίησε επιθέσεις σε εγκαταστάσεις καυσίμων στην Τεχεράνη, οι οποίες -όπως υποστήριξε- διανέμουν καύσιμα «σε διάφορους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και στρατιωτικών μονάδων του Ιράν».

Ιράν: Απόκοσμες εικόνες μετά το χτύπημα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν δραματικές εικόνες από την πόλη, με τεράστιες φλόγες να καίνε εγκαταστάσεις καυσίμων και στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται στον ουρανό.

Σε αρκετά από τα πλάνα διακρίνονται ισχυρές εκρήξεις, δημιουργώντας ένα απόκοσμο σκηνικό που αποτυπώνει την ένταση των επιθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιθέσεις έγιναν σε τρεις αποθήκες καυσίμων στην ιρανική πρωτεύουσα, οι οποίες, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, χρησιμοποιούνταν από τον ιρανικό στρατό.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, δήλωσε ότι τα πλήγματα εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική που αποσκοπεί στο να πληγούν «πολλοί ακόμη στόχοι», με στόχο την αποδυνάμωση της ιρανικής κυβέρνησης.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί για αντίποινα. Ο de facto ηγέτης του Ιράν, ξεκαθάρισε ότι οι αντίπαλοι της χώρας «θα πληρώσουν το τίμημα», ενώ το Ιράν έχει ήδη προχωρήσει σε εκτοξεύσεις πυραύλων και drones προς στόχους στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Παράλληλα, και το Κουβέιτ δέχθηκε το πρωί νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού του εμιράτου.

Οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν άμεσα για την αναχαίτιση των επιθέσεων, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να ακουστούν εκρήξεις που οφείλονται στην κατάρριψη των βλημάτων.

Με πληροφορίες από CNN

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Τέλος μιας εποχής»: Ο θάνατος Χαμενεΐ θεωρείται για το Ιράν μια στιγμή αντίστοιχη με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου

Διεθνή / «Τέλος μιας εποχής»: Ο θάνατος Χαμενεΐ θεωρείται για το Ιράν μια στιγμή αντίστοιχη με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου

Την ώρα που η Συνέλευση των Ειδικών φέρεται να έχει ήδη ορίσει το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Χαμενεΐ, αναλυτές εκτιμούν ότι η απώλεια της πιο ισχυρής προσωπικότητας του ιρανικού καθεστώτος, ενδέχεται να σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την Ισλαμική Δημοκρατία
THE LIFO TEAM
ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη - Νέος συναγερμός στα ΗΑΕ

Νέα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Ο ισραηλινός στρατός πλήττει στρατιωτικούς στόχους «σε όλο το Ιράν» - Νέα επίθεση ιρανικών drones και πυραύλων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - To μήνυμα της Κίνας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ιράν: Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των πολιτών μετά τις σφοδρές επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Διεθνή / Ιράν: Σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία των πολιτών μετά τις σφοδρές επιθέσεις στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος προειδοποιεί για τοξικούς ρύπους και όξινη βροχή, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους για να αποφύγουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία
THE LIFO TEAM
«Τέλος μιας εποχής»: Ο θάνατος Χαμενεΐ θεωρείται για το Ιράν μια στιγμή αντίστοιχη με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου

Διεθνή / «Τέλος μιας εποχής»: Ο θάνατος Χαμενεΐ θεωρείται για το Ιράν μια στιγμή αντίστοιχη με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου

Την ώρα που η Συνέλευση των Ειδικών φέρεται να έχει ήδη ορίσει το πρόσωπο που θα διαδεχθεί τον Χαμενεΐ, αναλυτές εκτιμούν ότι η απώλεια της πιο ισχυρής προσωπικότητας του ιρανικού καθεστώτος, ενδέχεται να σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την Ισλαμική Δημοκρατία
THE LIFO TEAM
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 400 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τουλάχιστον 400 νεκροί από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο

Μάρτυρες περιγράφουν εικόνες βιβλικής καταστροφής - Σπίτια γκρεμισμένα, τεράστιες τρύπες στο έδαφος, προσωπικά αντικείμενα των πολιτών διάσπαρτα στα συντρίμμια
THE LIFO TEAM
Τελ Αβίβ: Πύραυλος χτυπά την πόλη εν μέσω ζωντανής μετάδοσης – Σχεδόν 2.000 τραυματίες σε νοσοκομεία

Διεθνή / Τελ Αβίβ: Πύραυλος χτυπά την πόλη εν μέσω ζωντανής μετάδοσης – Σχεδόν 2.000 τραυματίες σε νοσοκομεία

Το σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε πριν προλάβει να διακοπεί η σύνδεση - Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η σύγκρουση δεν δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης
THE LIFO TEAM
Guardian: «Ένα πολύ επικίνδυνο άτομο» - Ο Πιτ Χέγκσεθ φαίνεται να πανηγυρίζει τη σφαγή στον πόλεμο με το Ιράν

Διεθνή / Guardian: «Ένα πολύ επικίνδυνο άτομο» - Ο Πιτ Χέγκσεθ φαίνεται να πανηγυρίζει τη σφαγή στον πόλεμο με το Ιράν

Αναλυτές εξηγούν μεταξύ άλλων ότι η ρητορική και η ιδεολογία του, μετατρέπουν έναν πολιτικό πόλεμο σε σχεδόν «ιερό πόλεμο» χριστιανικής προπαγάνδας ενάντια στο Ιράν
THE LIFO TEAM
OXI - Κέιτ Μίντλετον: Η φήμη που είχε διαψεύσει για τη σχέση της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στην πρώτη τους συνέντευξη

Διεθνή / Κέιτ Μίντλετον: Η φήμη που διέψευσε για τη σχέση της με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ στην πρώτη τους συνέντευξη

Στη συνέντευξη τους με αφορμή τον αρραβώνα τους το 2010, είχαν μιλήσει για τις φήμες που υπήρχαν τότε για τη σχέση τους, για την πρόταση γάμου, αλλά και για τον σύντομο χωρισμό τους το 2007
THE LIFO TEAM
ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ χτύπησε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη - Νέος συναγερμός στα ΗΑΕ

Νέα πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Ο ισραηλινός στρατός πλήττει στρατιωτικούς στόχους «σε όλο το Ιράν» - Νέα επίθεση ιρανικών drones και πυραύλων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - To μήνυμα της Κίνας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
THE LIFO TEAM
 
 