Πτήση MH370 της Malaysia Airlines: Οι οικογένειες των επιβατών ζητούν παράταση των ερευνών

Οι οικογένειες των επιβατών της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines κάλεσαν την Κυριακή την κυβέρνηση της Μαλαισίας να παρατείνει το συμβόλαιο που είχε υπογράψει με την Ocean Infinity, ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες για το αεροσκάφος που εξαφανίστηκε πριν από 12 χρόνια.

Η πτήση MH370 παρεξέκλινε της πορείας της και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια πτήσης από την Κουάλα Λουμπούρ προς το Πεκίνο, στις 8 Μαρτίου 2014. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 12 μέλη πληρώματος από τη Μαλαισία και 227 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Κινέζοι υπήκοοι.

Μεταξύ των επιβατών βρίσκονταν επίσης 38 Μαλαισιανοί, επτά Αυστραλοί υπήκοοι ή κάτοικοι, καθώς και πολίτες από την Ινδονησία, την Ινδία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, το Ιράν, την Ουκρανία, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, την Ολλανδία, τη Ρωσία και την Ταϊβάν.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πτήση MH370 της Malaysia Airlines: Την Τρίτη αρχίζουν ξανά οι έρευνες για το αεροσκάφος που αγνοείται από το 2014

Σήμερα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αεροπορίας παγκοσμίως. Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί πολλές επιχειρήσεις έρευνας στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους, η Μαλαισία συμφώνησε να επιτρέψει στην Ocean Infinity να ξαναρχίσει τις αναζητήσεις με βάση τη συμφωνία «no find, no fee» (“δεν υπάρχει εύρημα, δεν υπάρχει αμοιβή”), με την εταιρεία να πληρώνεται 70 εκατομμύρια δολάρια μόνο αν βρεθεί επιτυχώς το συντριμμένο αεροσκάφος.

Η Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Μαλαισίας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι, μέχρι στιγμής, οι επιχειρήσεις δεν έχουν αποφέρει κανένα εύρημα, παρά δύο φάσεις έρευνας διάρκειας 28 ημερών και έκτασης περίπου 7.571 τετραγωνικών χιλιομέτρων βυθού.

Οι επιχειρήσεις διακόπτονταν περιοδικά λόγω καιρικών και θαλάσσιων συνθηκών, με τη δεύτερη φάση να ολοκληρώνεται στις 23 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την AAIB. «Η κυβέρνηση παραμένει δεσμευμένη να ενημερώνει τις οικογένειες και θα συνεχίσει να παρέχει ενημερώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η οργάνωση Voice370, που εκπροσωπεί τις οικογένειες των επιβατών, τόνισε ότι είναι απίθανο η Ocean Infinity να ξαναρχίσει τις έρευνες πριν από τη λήξη του συμβολαίου της τον Ιούνιο, λόγω των χειμερινών μηνών στο νότιο ημισφαίριο και της επιδείνωσης των θαλάσσιων συνθηκών.

Η Voice370 κάλεσε την κυβέρνηση να εγκρίνει οποιοδήποτε αίτημα για επέκταση της συμφωνίας της Ocean Infinity, καθώς και να επεκτείνει τους ίδιους όρους και σε άλλες ενδιαφερόμενες εταιρείες εξερεύνησης. «Μια απλή προσθήκη που θα παρατείνει την περίοδο του συμβολαίου χωρίς να αλλάξει τους βασικούς όρους θα επέτρεπε στην έρευνα να συνεχιστεί χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε η οργάνωση.

Η Ocean Infinity είχε πραγματοποιήσει και προηγούμενες αναζητήσεις για το αεροσκάφος, χωρίς όμως να βρει ουσιαστικά συντρίμμια.

Οι μαλαισιανοί ερευνητές σε έκθεση του 2018 δεν κατέληξαν σε συμπέρασμα σχετικά με το τι συνέβη στην πτήση, αλλά δεν απέκλεισαν την πιθανότητα ότι το αεροσκάφος είχε εκτραπεί από την πορεία του σκόπιμα.

Με πληροφορίες από Guardian