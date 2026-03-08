«Τέλος μιας εποχής»: Ο θάνατος Χαμενεΐ θεωρείται για το Ιράν μια στιγμή αντίστοιχη με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου

Ακόμη και πριν ξεκινήσουν οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, πολλοί αναλυτές εκτιμούσαν ότι το Ιράν πλησιάζει σε μια ιστορική καμπή.

Οι μαζικές διαδηλώσεις που ξέσπασαν σε όλο το Ιράν τον Ιανουάριο, παρά τη βίαιη καταστολή τους και τις χιλιάδες απώλειες, θεωρήθηκαν από αρκετούς προάγγελος μιας βαθιάς πολιτικής αλλαγής, αντίστοιχης με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου το 1989.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δραματική μετά τον αιφνίδιο θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή πυραυλική επίθεση στην Τεχεράνη.

Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι η απώλεια της πιο ισχυρής προσωπικότητας του ιρανικού καθεστώτος, ενδέχεται να σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Χαμενεΐ βρισκόταν στην κορυφή της εξουσίας για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες και είχε τον τελευταίο λόγο σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κράτους: από το πυρηνικό πρόγραμμα και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ έως την κοινωνική πολιτική και τους αυστηρούς κανόνες που διέπουν την καθημερινή ζωή στο Ιράν. Η σκληρή και αδιάλλακτη στάση του σε πολλά από αυτά τα ζητήματα διαμόρφωσε την πορεία του καθεστώτος.

Ο θάνατός του δημιουργεί πλέον ένα σημαντικό κενό εξουσίας.

Αν και υπάρχει σχέδιο διαδοχής, με τον γιο του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να εμφανίζεται ως πιθανός διάδοχος, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η μετάβαση θα είναι δύσκολη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων συγκρούσεων και εσωτερικής πίεσης.

Την ίδια ώρα, ενδείξεις αστάθειας εμφανίζονται και στο εσωτερικό της χώρας. Οι αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, ενώ υπάρχουν αναφορές για νέες εντάσεις και αυστηρότερη καταστολή διαδηλώσεων.

Παρά τις προσπάθειες του καθεστώτος να επιβάλει τον έλεγχο, ορισμένοι αναλυτές θεωρούν ότι η κοινωνία έχει πλέον χάσει τον φόβο που στο παρελθόν κρατούσε το σύστημα σταθερό.

Σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι το Ιράν βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή. Είτε το καθεστώς θα καταφέρει να ανασυνταχθεί γύρω από μια νέα ηγεσία είτε η χώρα θα οδηγηθεί σε βαθιές πολιτικές αλλαγές που θα καθορίσουν το μέλλον της για τα επόμενα χρόνια.

Με πληροφορίες από Guardian



