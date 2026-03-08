ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Πολιτική αναταραχή στο Ιράν μετά τη συγγνώμη Πεζεσκιάν από γειτονικές χώρες - Τι απαντά

Ο πρόεδρος του Ιράν προκάλεσε επικρίσεις από τους σκληροπυρηνικούς στη χώρα του

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Getty Images
Πολιτική αναταραχή προκλήθηκε στο Ιράν μετά τη χθεσινή συγγνώμη του προέδρου της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, από γειτονικές χώρες για τα πλήγματα.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε χθες συγγνώμη από τα γειτονικά κράτη σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τον θυμό στον Κόλπο, όμως προκάλεσε επικρίσεις από τους σκληροπυρηνικούς στη χώρα του.

«Ζητώ προσωπικά συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που επλήγησαν από ενέργειες του Ιράν», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος και κάλεσε τις χώρες αυτές να μην συμμετάσχουν στις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Απέρριψε επίσης την απαίτηση του Αμερικανου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για άνευ όρων παράδοση της Ισλαμικής Δημοκρατίας χαρακτηρίζοντάς την «όνειρο», αλλά δήλωσε πως το ιρανικό προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας συμφώνησε να αναστείλει τις επιθέσεις σε γειτονικά κράτη, εκτός αν πλήγματα εναντίον του Ιράν προέλθουν από το έδαφός τους.

Εντούτοις ο Τραμπ δήλωσε πως η χώρα «θα πληγεί πολύ σκληρά» και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ μπορεί να διευρύνουν τις επιθέσεις τους.

Πολιτική αναταραχή στο Ιράν μετά τη συγγνώμη Πεζεσκιάν

Τα σχόλια του Πεζεσκιάν προκάλεσαν πολιτική αναταραχή στο Ιράν, κάνοντας το γραφείο του να επαναλάβει πως οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα απαντήσουν αποφασιστικά σε επιθέσεις από βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ώρες μετά, ο πρόεδρος επανέλαβε τη δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς όμως τη συγγνώμη από την ομιλία του που είχε θυμώσει τους σκληροπυρηνικούς, μεταξύ των οποίων, τους ισχυρούς Φρουρούς της Επανάστασης.

Ο Χαμίντ Ρασάι, ένας σκληροπυρηνικός ιερωμένος και βουλευτής, έγραψε στο X: «Κύριε Πεζεσκιάν, η στάση σας ήταν αντιεπαγγελματική, δειλή και απαράδεκτη».

Ένας πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης κατήγγειλε την ιδέα μιας συγγνώμης με δήλωση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο επικεφαλης του δικαστικού σώματος Μοχσενί Εζεΐ, ένα σκληροπυρηνικό μέλος της τριανδρίας που ασκεί προσωρινά τις εξουσίες του ανώτατου ηγέτη, δήλωσε ότι το έδαφος μερικών περιφερειακών χωρών χρησιμοποιείται, ανοιχτά και μυστικά, για επιθέσεις εναντίον του Ιράν και ότι τα πλήγματα αντιποίνων θα συνεχισθούν.

Μασούντ Πεζεσκιάν: Τι απαντά

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι τα σχόλιά του «παρερμηνεύθηκαν από τον εχθρό που επιδιώκει να σπείρει διχασμό με τους γείτονες», όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση, καθώς οι δηλώσεις του θεωρήθηκαν απόφαση για αναστολή επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, αν και τα πλήγματα δεν σταμάτησαν.

«Έχει ειπωθεί κατ’ επανάληψη ότι είμαστε αδελφοί και πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με τους γείτονες. Ωστόσο, είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε σε επιθέσεις αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε διαμάχη με μια (γειτονική) χώρα ή ότι θέλουμε να αναστατώσουμε τους λαούς τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Διεθνή

