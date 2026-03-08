Ιράν: «Το όνομα Χαμενεΐ θα συνεχιστεί» αναφέρει μέλος του Συμβουλίου των Σοφών

Το όνομα Χαμενεΐ «θα συνεχίσει» να συνδέεται με την ηγεσία του Ιράν, δήλωσε μέλος του Συμβουλίου των Σοφών, του θεσμικού οργάνου που είναι υπεύθυνο για την επιλογή του ανώτατου ηγέτη της χώρας.

Ο κληρικός Χοσεϊναλί Εσκέβαρι ανέφερε ότι η διαδικασία επιλογής έχει ήδη ολοκληρωθεί και ότι η απόφαση θα ανακοινωθεί σύντομα από τις αρμόδιες αρχές.

«Με την πλειοψηφία των ψήφων επιλέχθηκε το πρόσωπο που θα συνεχίσει τον δρόμο του Ιμάμη Χομεϊνί και του “μάρτυρα” Ιμάμη Χαμενεΐ. Το όνομα Χαμενεΐ θα συνεχιστεί. Η ψηφοφορία έγινε και θα ανακοινωθεί σύντομα», είπε σε βίντεο που μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ο πιθανός νέος ανώτατος ηγέτης

Ο προηγούμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε στις πρώτες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Μετά τον θάνατό του, το Συμβούλιο των Σοφών ξεκίνησε διαδικασία για την επιλογή του διαδόχου του, ενώ αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχει ήδη επιτευχθεί ευρεία συναίνεση γύρω από έναν υποψήφιο, αν και το όνομά του δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θεωρούνται επικρατέστερα για τη θέση βρίσκεται ο γιος του εκλιπόντος ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ένας 56χρονος σιίτης κληρικός που δεν έχει αναλάβει ποτέ κυβερνητικό αξίωμα αλλά θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρός στο εσωτερικό του συστήματος εξουσίας.

Η πιθανή επιλογή του θεωρείται από αρκετούς ένδειξη συνέχειας της πολιτικής γραμμής του πατέρα του.

Ποιος είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ (Mojtaba Khamenei) είναι Ιρανός σιίτης κληρικός και ένας από τους πιο ισχυρούς αλλά λιγότερο δημόσια προβεβλημένους παράγοντες του πολιτικού και θρησκευτικού συστήματος του Ιράν.

Γεννήθηκε το 1969 στην Τεχεράνη και είναι ο δεύτερος γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Μεγάλωσε στο περιβάλλον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μετά την επανάσταση του 1979 και από νεαρή ηλικία συνδέθηκε με τον θρησκευτικό και πολιτικό μηχανισμό του καθεστώτος.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σπούδασε ισλαμική θεολογία στα σημαντικά θρησκευτικά κέντρα της Κομ, όπου εκπαιδεύονται πολλοί σιίτες κληρικοί. Μαθήτευσε κοντά σε γνωστούς ιρανούς αγιατολάχ και απέκτησε κύρος στους κύκλους του θρησκευτικού κατεστημένου.

Παρότι δεν έχει αναλάβει ποτέ επίσημο κυβερνητικό αξίωμα, θεωρείται εδώ και χρόνια μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στο εσωτερικό του ιρανικού συστήματος εξουσίας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις σχέσεις του γραφείου του ανώτατου ηγέτη με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), τον πολιτικό μηχανισμό του καθεστώτος και το δίκτυο των σκληροπυρηνικών κληρικών.

Η επιρροή του αυξήθηκε ιδιαίτερα μετά τις προεδρικές εκλογές του 2009, όταν κατηγορήθηκε από αντιπολιτευόμενους κύκλους ότι είχε ενεργό ρόλο στη στήριξη του τότε προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ.

Με πληροφορίες από Sky News