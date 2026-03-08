ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Νέες αυξήσεις στα καύσιμα: Η βενζίνη μπορεί να φτάσει τα 1,90 ευρώ

Τι είπε ο Πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου για τις αυξήσεις

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ο Πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στο Open για τις αυξήσεις στα καύσιμα, λόγω της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Εξήγησε, μεταξύ άλλων, πως η τιμή της βενζίνης αμόλυβδης μπορεί να φτάσει τα 1,90 ευρώ πανελλαδικά: «Εφόσον τη Δευτέρα επαληθευτεί το σενάριο όπου θα δούμε τα 100 δολάρια, θα δούμε από Πέμπτη με μία καθυστέρηση τριών ημερών, τις τιμές στο 1,90 πανελλαδικά».

«Αρχικά, έχει αξία να σταθούμε στην άνοδο του πετρελαίου τύπου Brent, όπου από τα 0,62 δολάρια το βαρέλι βρεθήκαμε την Παρασκευή, πριν την έναρξη του πολέμου, στα 72 και από το προηγούμενο Σάββατο και σε αυτές τις οκτώ ημέρες, πήγαμε στα 93. Και έπεται συνέχεια» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αυξήσεις στα καύσιμα: Η τιμή της βενζίνης από Δευτέρα

«Να σας πω χαρακτηριστικά ότι το Σάββατο, τα ελληνικά δυιλιστήρια πουλούσαν την αμόλυβδη βενζίνη στα 1,62 και το πετρέλαιο κίνησης 1,66. Παραδοσιακά, το πετρέλαιο κίνησης είναι 20 με 25 λεπτά φθηνότερο στην Ελλάδα λόγω του μειωμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης» συνέχισε. 

«Οι τιμές από Δευτέρα θα είναι 1,83 με 1,84 για τη βενζίνη αμόλυβδη και 1,81, 1,82 για το πετρέλαιο κίνησης. Εφόσον τη Δευτέρα επαληθευτεί το σενάριο όπου θα δούμε τα 100 δολάρια, θα δούμε από Πέμπτη με μία καθυστέρηση τριών ημερών, τις τιμές στο 1,90 πανελλαδικά» διευκρίνισε.

Καταλήγοντας, είπε: «το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αγγίξει το 1,40 και, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, μπορούμε να το δούμε 1,50 και 1,60».

