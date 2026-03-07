Ιράν: Ο Πεζεσκιάν ανακοίνωσε την αναστολή των επιθέσεων σε γειτονικές χώρες - «Ζητώ συγγνώμη»

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι το προσωρινό συμβούλιο διακυβέρνησης της χώρας ενέκρινε την αναστολή επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών, εκτός κι αν υπάρξει επίθεση προς το Ιράν από αυτές τις χώρες.

«Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι η χώρα του δεν θα παραδοθεί στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα του.

«Οι εχθροί πρέπει να πάρουν μαζί τους την επιθυμία τους για παράδοση του ιρανικού λαού στον τάφο τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σε ομιλία που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Ντόναλντ Τραμπ: «Καμία συμφωνία με το Ιράν εκτός από άνευ όρων παράδοση»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προέβη εχθές σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, εκτός από ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ!» έγραψε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Μετά από αυτό, και αφού επιλεγεί μια ΜΕΓΑΛΗ και ΑΠΟΔΕΚΤΗ ηγεσία, εμείς -μαζί με πολλούς από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας- θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ» συνέχισε.

«ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΛΛΟΝ. «MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!)». Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP» κατέληξε στην ίδια ανάρτηση.

Λευκός Οίκος: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν θα διαρκέσουν 4-6 εβδομάδες

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη «σε καλό δρόμο για να αποκτήσουν τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου».

Οι δηλώσεις για την σύγκρουση στο Ιράν

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε επίσης ότι εξετάζονται διάφορα πρόσωπα για την ηγεσία του Ιράν.

Η Λέβιτ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλισμού για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες που σχετίζονται με τη σύγκρουση στο Ιράν.