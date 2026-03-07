ΔΙΕΘΝΗ

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Διεθνή

Ιράν: Ο Πεζεσκιάν ανακοίνωσε την αναστολή των επιθέσεων σε γειτονικές χώρες - «Ζητώ συγγνώμη»

Ο Ιρανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα σταματήσουν τα πλήγματα σε χώρες του Περσικού Κόλπου, υπό μία προϋπόθεση

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΜΑΣΟΥΝΤ ΠΕΖΕΣΚΙΑΝ Facebook Twitter
Ο Μασούντ Πεζεσκιάν μαζί με τον Αλί Χαμενεΐ/Φωτογραφία αρχείου: EPA
0

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι το προσωρινό συμβούλιο διακυβέρνησης της χώρας ενέκρινε την αναστολή επιθέσεων κατά γειτονικών χωρών, εκτός κι αν υπάρξει επίθεση προς το Ιράν από αυτές τις χώρες.

«Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι η χώρα του δεν θα παραδοθεί στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη εβδομάδα του.

«Οι εχθροί πρέπει να πάρουν μαζί τους την επιθυμία τους για παράδοση του ιρανικού λαού στον τάφο τους», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σε ομιλία που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Ντόναλντ Τραμπ: «Καμία συμφωνία με το Ιράν εκτός από άνευ όρων παράδοση»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προέβη εχθές σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

«Δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, εκτός από ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ!» έγραψε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

«Μετά από αυτό, και αφού επιλεγεί μια ΜΕΓΑΛΗ και ΑΠΟΔΕΚΤΗ ηγεσία, εμείς -μαζί με πολλούς από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και εταίρους μας- θα εργαστούμε ακούραστα για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής, κάνοντάς το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ» συνέχισε.

«ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΛΛΟΝ. «MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!)». Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό! Πρόεδρος DONALD J. TRUMP» κατέληξε στην ίδια ανάρτηση.

Λευκός Οίκος: Οι επιχειρήσεις στο Ιράν θα διαρκέσουν 4-6 εβδομάδες

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις κατά του Ιράν αναμένεται να ολοκληρωθούν σε τέσσερις έως έξι εβδομάδες.

Όπως ανέφερε, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται ήδη «σε καλό δρόμο για να αποκτήσουν τον έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου».

Οι δηλώσεις για την σύγκρουση στο Ιράν

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέφερε επίσης ότι εξετάζονται διάφορα πρόσωπα για την ηγεσία του Ιράν.

Η Λέβιτ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν επαρκή αποθέματα οπλισμού για να καλύψουν τις επιχειρησιακές ανάγκες που σχετίζονται με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Διεθνή

Tags

0

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛ ΗΠΑ

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσσουν πλήγματα - Η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, καθώς Ιράν και Ισραήλ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα μία εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου, με επιθέσεις να σημειώνονται και σε χώρες του Κόλπου
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Διεθνή / «Σοφία από τον ουρανό»: Ευαγγελικοί πάστορες προσεύχονται για τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ο επικεφαλής πάστορας ακούγεται να λέει: «Προσευχόμαστε να πλημμυρίσουν η καρδιά και το μυαλό του με σοφία από τον ουρανό και ο Κύριος να τον καθοδηγήσει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζουμε σήμερα»
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΣΡΑΗΛ ΗΠΑ

Διεθνή / Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσσουν πλήγματα - Η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, καθώς Ιράν και Ισραήλ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα μία εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου, με επιθέσεις να σημειώνονται και σε χώρες του Κόλπου
THE LIFO TEAM
ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διεθνή / Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Κόλπο παραπονιούνται πως δεν τους ενημέρωσαν για τις επιθέσεις του Ιράν

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι δεν τους ενημέρωσε επαρκώς για τις ιρανικές επιθέσεις και επιπλέον αγνόησε τις προειδοποιήσεις τους
THE LIFO TEAM
ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΟΡΜΠΑΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΒΕΤΟ ΔΑΝΕΙΟ

Διεθνή / ΕΕ: Καταδικάζει τα σχόλια Ζελένσκι σχετικά με το βέτο της Ουγγαρίας για δάνειο προς την Ουκρανία

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλοφ Τζιλ, η «εμπρηστική» ρητορική «δεν είναι ούτε χρήσιμη ούτε ευνοεί την επίτευξη των κοινών μας στόχων»
THE LIFO TEAM
 
 