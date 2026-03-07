Ιράν: Νέος ανώτατος ηγέτης «εντός μιας ημέρας»;

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν θα συνεδριάσει «εντός μιας ημέρας», σύμφωνα με το Sky News, για να επιλέξει νέο ανώτατο ηγέτη.

Το δημοσίευμα στηρίζεται σε τοποθέτηση που φέρεται να έκανε το μέλος της Συνέλευσης Αγιατολάχ Μοζαφάρι, το οποίο επικαλέστηκαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Στο μεταξύ, δύο σκληροπυρηνικοί Ιρανοί κληρικοί με μεγάλη επιρροή απηύθυναν κάλεσμα για την ταχεία επιλογή ενός νέου ανώτατου ηγέτη, προκειμένου να βοηθήσει στην καθοδήγηση του Ιράν, μετά από το νέο κύμα των αμερικανικών και ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, μετέδωσαν σήμερα ιρανικά ΜΜΕ.

Το κάλεσμα των δύο κληρικών υπονοεί ότι τουλάχιστον μερικά μέλη του κλήρου στο Ιράν δεν αισθάνονται άνετα με την άσκηση της εξουσίας από ένα τριμελές συμβούλιο, ακόμα και προσωρινά υπό την εφαρμογή συνταγματικών κανόνων, μετά από την εξόντωση του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν έναν ρόλο στην επιλογή του νέου ηγέτη, με την απαίτηση αυτή ν’ απορρίπτεται από την Τεχεράνη.

Ο μεγάλος αγιατολάχ Νάσερ Μακαρέμ Σιραζί που έχει μεγάλη επιρροή στο Ιράν, υποστήριξε την ανάγκη ταχείας επιλογής ενός νέου ανώτατου ηγέτη, ώστε αυτός, «να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση των ζητημάτων της χώρας», μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Ο υψηλόβαθμος σιίτης κληρικός Χοσεΐν Νουρί Χαμεντανί παρότρυνε επίσης, μέλη της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, του σώματος δηλαδή των κληρικών που θα επιλέξουν το νέο ηγέτη να επιταχύνουν.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις πρώτες αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει τον τελευταίο λόγο σε όλα τα κρατικά ζητήματα.

Τα 88 μέλη της Συνέλευσης αποφασίζουν ποιος αναλαμβάνει τον ρόλο μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ. Σύμφωνα με το σύστημα στο Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης πρέπει να είναι ανώτερος ηγέτης με πολιτική και θρησκευτική εξουσία.

Μετά τις εξελίξεις στο Ιράν, σχηματίστηκε ένα τριμελές συμβούλιο ηγεσίας για να κυβερνήσει τη χώρα σε προσωρινή βάση αμέσως μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη. Αυτό το συμβούλιο περιλαμβάνει τον:

Μασούντ Πεζεσκιάν, που θεβρείται ο μεταρρυθμιστής πρόεδρος του Ιράν.

Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι, που χαρακτηρίζεται ως ο σκληροπυρηνικός επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας.

Αλιρεζά Αράφι, που είναι νομικός και επικεφαλής της Μπασίτζ, μιας εθελοντικής παραστρατιωτικής δύναμης.

Σημειώνεται ότι παρά τις αναφορές πως ο Χαμενεΐ είχε ορίσει τον διάδοχό του ή έστω τη λίστα με τα ονόματα ανάμεσα στα οποία είναι το άτομο που επιθυμεί ο ίδιος να αναλάβει την εξουσία, δεν υπάρχει επίσημη, δημόσια τοποθέτηση ότι ονόμασε τον διάδοχό του.

Μάλιστα, πολλά είναι τα σενάρια πως ο επικρατέστερος διάδοχος, είναι ο γιος του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Με πληροφορίες από Sky News

