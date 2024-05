ΗΠΑ:Φωτιά σε αεροσκάφος μετά την προσγείωσή του

Νέο βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένα αεροσκάφος της Delta έπιασε φωτιά, προκαλώντας ολική εκκένωση, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Seattle-Tacoma στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Στα πλάνα φαίνεται μια πύρινη σφαίρα να εκρήγνυται και μαύρος καπνός να βγαίνει από το μπροστινό μέρος του Airbus, κάτω από το πιλοτήριο, λίγο μετά την προσγείωσή του τη νύχτα της 6ης Μαΐου.

Η πτήση 604 της Delta από το Κανκούν του Μεξικού έφτασε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο, αλλά μετά τη σύνδεση του αεροσκάφους στο ηλεκτρικό δίκτυο του τερματικού σταθμού δημιουργήθηκε πρόβλημα. Το βύσμα βραχυκύκλωσε και πετάχτηκαν σπίθες, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά ακριβώς κάτω από το πιλοτήριο του αεροσκάφους Airbus A321, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι πιλότοι μύρισαν τον καπνό και είπαν στο πλήρωμα να ανοίξει την έξοδο κινδύνου. Μόλις ενημερώθηκαν οι επιβάτες ότι θα πρέπει να κατέβουν άμεσα, επικράτησε πανικός, όπως ανέφερε και ένας εξ αυτών.

Stunning new video captures the moment a Delta plane caught fire, prompting an evacuation



