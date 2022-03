ΗΠΑ: Τρομακτικό βίντεο με ανεμοστρόβιλο να πλησιάζει πολυκατάστημα - Άνθρωποι τρέχουν να σωθούν

Ένα τρομακτικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ανεμοστρόβιλος «σαρώνει» πάρκινγκ πολυκαταστήματος στο Τέξας με ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανεμοστρόβιλος άφησε πίσω του μία νεκρή 73χρονη γυναίκα και 12 τραυματίες.

Το βίντεο καταγράφηκε έξω από ένα κατάστημα της Walmart κοντά στην πόλη Όστιν. Όπως αποτυπώνεται, άνθρωποι τρέχουν εντός του καταστήματος για να γλιτώσουν από το φυσικό φαινόμενο με διάφορα συντρίμμια να ίπτανται ανεξέλεγκτα στον αέρα.

«Μπείτε μέσα! Τρέχτε! Τρέχτε!» ακούγεται να λέει ένας άνδρας που βρίσκεται στην είσοδο του καταστήματος.

Tornado at Round Rock Walmart.

I don't get paid enough for this shit 😆



@KXAN_News @KVUE @cnnbrk @FoxNews @BBCWorld pic.twitter.com/2kAr62nZJ6