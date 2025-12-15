Τουρκικά μαχητικά κατέρριψαν drone προερχόμενο από τη Μαύρη Θάλασσα

Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν σε μη κατοικημένη περιοχή ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που πλησίαζε τον τουρκικό εναέριο χώρο από τη Μαύρη Θάλασσα.

Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Η ανακοίνωση για την καράρριψη drone στην Τουρκία

Αναλυτικά, στη ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας αναφέρεται:

«Εντοπίστηκε στίγμα που πλησίαζε τον εναέριο χώρο μας από τη Μαύρη Θάλασσα και τέθηκε υπό παρακολούθηση στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών.

Με σκοπό τη διαφύλαξη της ασφάλειας του εναέριου χώρου, τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα F-16 που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ και των εθνικών αρχών.

Το εν λόγω στίγμα διαπιστώθηκε ότι ανήκε σε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που είχε βγει εκτός ελέγχου. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη, καταρρίφθηκε με ασφάλεια εκτός κατοικημένης περιοχής».

Η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δεν αναφέρει την προέλευση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, όπως υποστηρίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Drones και στη Γαλλία τον περασμένο μήνα

Υπενθυμίζεται ότι ύποπτα drones εντοπίστηκαν πάνω από μια βάση γαλλικών στρατιωτικών πληροφοριών τρεις διαφορετικές νύχτες τον περασμένο μήνα, όπως είχε ανακοινώσει η γαλλική δύναμη Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος.

Οι πρώτες θεάσεις drones πάνω από τη στρατιωτική βάση Creil στη βόρεια Γαλλία σημειώθηκαν στις 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με δήλωση της γαλλικής δύναμης Πολεμικής Αεροπορίας και Διαστήματος.

Η βάση Creil στεγάζει ένα κέντρο εκπαίδευσης πληροφοριών, όπως δήλωσε ο συνταγματάρχης Τομά Μπαρντέν, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση της βάσης πέρυσι, στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

Μια μονάδα ανταποκρίθηκε στα ύποπτα drones της 26ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζει αν τα εξουδετέρωσε ή απλώς τα ανέκοψε.

Λόγω των δύσκολων καιρικών συνθηκών, ήταν αδύνατο να επιβεβαιωθεί αν οι ύποπτες θεάσεις τις νύχτες της 28ης και 30ης Νοεμβρίου ήταν drones ή εμπορικά αεροσκάφη.