ΗΠΑ προς Ιράν: Δεν έχουμε σχέση με την ισραηλινή επίθεση στη Δαμασκό

Δεν είχαμε σχέση με την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, διαμηνύουν οι ΗΠΑ προς την Τεχεράνη, ενώ ο πρόεδρος Ραϊσί υπόσχεται πως αυτό «το άνανδρο έγκλημα», δεν θα μείνει αναπάντητο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμηνύσει στο Ιράν ότι «δεν εμπλέκονται» ούτε είχαν προηγουμένως ενημερωθεί για την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό, η οποία προκάλεσε το θάνατο αρκετών ανώτερων αξιωματούχων της Τεχεράνης. Την είδηση μετέδωσε ο ιστότοπος ενημέρωσης «Axios» που επικαλείται ανώνυμο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την πηγή, η κυβέρνηση Μπάιντεν φοβάται ότι η επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ θα μπορούσε να προκαλέσει περιφερειακή κλιμάκωση της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Γάζα και επανάληψη των επιθέσεων από ιρανικές πολιτοφυλακές κατά των αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην περιοχή.

Iranian 🇮🇷 consulate in Damascus was bombed by Israel 🇮🇱 assassinating, Senior IRGC Commander, Mohammed Reza Zahedi. There are unconfirmed reports of 3 Iranian Generals killed.



