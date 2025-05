ΗΠΑ: Πρώην αρχηγός της αστυνομίας δραπέτευσε από τη φυλακή φορώντας αυτοσχέδια στολή αστυνομικού

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πολιτεία του Αρκάνσας στις ΗΠΑ, μετά την απόδραση ενός πρώην αρχηγού αστυνομίας που εκτίει ποινή κάθειρξης για δολοφονία και βιασμό.

Ο Γκραντ Χάρντιν, πρώην επικεφαλής του αστυνομικού τμήματος της μικρής πόλης Gateway, δραπέτευσε την Κυριακή από σωφρονιστικό ίδρυμα υψίστης ασφαλείας, όπου κρατείτο από το 2017.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πώς κατάφερε να διαφύγει, επιβεβαιώνουν όμως ότι μεταμφιέστηκε φορώντας αυτοσχέδια στολή αστυνομικού.

Ο Χάρντιν είχε καταδικαστεί σε πολύχρονη κάθειρξη αφού ομολόγησε τον φόνο του 59χρονου Τζέιμς Άπλτον το 2017, ενός δημοτικού υπαλλήλου που εργαζόταν στην υπηρεσία ύδρευσης του Gateway. Το θύμα είχε βρεθεί πυροβολημένο στο κεφάλι, μέσα στο αυτοκίνητό του, κοντά στην περιοχή Γκάρφιλντ.

