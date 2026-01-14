ΗΠΑ: Ο Τραμπ σήκωσε το μεσαίο δάχτυλο σε εργαζόμενο που του φώναζε

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαθανατίστηκε να υψώνει το μεσαίο δάχτυλο προς εργάτη που του φώναζε καθώς επισκεπτόταν εργοστάσιο.

Ο Λευκός Οίκος, μάλιστα, βρήκε «ταιριαστή» την αντίδραση του προέδρου προς τον εργαζόμενο.

Η χειρονομία του Τραμπ και η άποψη του Λευκού Οίκου

«Κάποιος παλαβός ούρλιαζε χυδαίες ύβρεις, σε παροξυσμό οργής, κι ο πρόεδρος αντέδρασε κατά τρόπο εντελώς προσήκοντα και χωρίς αμφισημία», σχολίασε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσανγκ σε γραπτή δήλωσή του που διένειμε σε ΜΜΕ, ανάμεσά τους το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε μέσω TikTok και μέσω X, κι αναρτήθηκε ιδίως στον ιστότοπο TMZ, ο Αμερικανός πρόεδρος εικονίζεται να κοντοστέκεται πάνω σε υπερυψωμένο διάδρομο, καθώς επισκέπτεται εργοστάσιο της Ford στο Ντιτρόιτ, για να διαλαλήσει τις επιτυχίες της πολιτικής του στην οικονομία.

#EXCLUSIVE 😳 President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled "pedophile protector" at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC — TMZ (@TMZ) January 13, 2026

Ακούγεται κάποιος να φωνάζει, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο τι λέει. Ο Αμερικανός πρόεδρος, καθώς απομακρύνεται, κάνει την προσβλητική χειρονομία προς την κατεύθυνση του ατόμου που φωνάζει.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το TMZ, το πρόσωπο που φώναζε στον ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο τον χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, «προστάτη παιδεραστών».

Προφανώς αναφερόταν στην υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, που έχει φέρει σε δύσκολη θέση τον Ντόναλντ Τραμπ και δίχασε τη βάση του, το κίνημα MAGA.