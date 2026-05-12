Ζελένσκι: Περίπου 20 χώρες ενδιαφέρονται για συμφωνίες για τα drones με την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανία, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι σχεδόν 20 χώρες ενδιαφέρονται για συμφωνίες με την Ουκρανία στον τομέα των drones, ενώ τέσσερις σχετικές συμφωνίες έχουν ήδη υπογραφεί.

«Σχεδόν 20 χώρες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διάφορα στάδια συνεργασίας: τέσσερις συμφωνίες έχουν ήδη υπογραφεί και τώρα προετοιμάζονται τα πρώτα συμβόλαια στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών», ανέφερε συγκεκριμένα ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Τον Απρίλιο, η χώρα υπέγραψε συμφωνίες για την άμυνα και τα drones με τη Γερμανία, τη Νορβηγία και την Ολλανδία, μετά από μακροχρόνιες συνεργασίες ασφαλείας με τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα τέλη Μαρτίου.

Τον περασμένο μήνα, η Ουκρανία υπέγραψε επίσης συμφωνίες με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ, στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη, ότι η Ουκρανία θα ξεκινήσει συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και με «άλλο μέρος του κόσμου» στο πλαίσιο των συμφωνιών για τα drones, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ουκρανία έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει τις απαραίτητες ποσότητες καυσίμων χάρη στις συμφωνίες αυτές, χωρίς να διευκρινίσει περαιτέρω.

Με πληροφορίες από Reuters