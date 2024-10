ΗΠΑ: Μεθυσμένος οδηγός «σχεδόν χτύπησε» την αυτοκινητοπομπή της Κάμαλα Χάρις

Ένας μεθυσμένος άνδρας «σχεδόν χτύπησε» την αυτοκινητοπομπή της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, καθώς οδηγούσε στη λάθος κατεύθυνση του αυτοκινητόδρομου στο Μιλγουόκι, τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου.

Όταν αστυνομικοί σταμάτησαν το όχημα του υπόπτου, βρήκαν μέσα ένα ανοιχτό κουτάκι μπύρας, σύμφωνα με τη σχετική αναφορά σύλληψης. Αφότου ο 55χρονος οδηγός υποβλήθηκε σε τεστ νηφαλιότητας, τέθηκε υπό κράτηση για οδήγηση υπό την επήρεια του αλκοόλ.

